Alexander Molz reagiert auf Drogenvorwürfe im Sommerhaus

Seit seiner Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars muss sich Alexander Molz (31) mit heftigen Anschuldigungen auseinandersetzen. Sein Verhalten in der Reality-Show ließ einige Zuschauer und Fans vermuten, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Diese Spekulationen will Alexander allerdings nicht so stehen lassen. Im Promiflash-Interview stellt er unmissverständlich klar, dass in dem TV-Haus weder Kokain noch Cannabis im Spiel gewesen seien. "Ich finde das absurd. Denkt ihr ernsthaft, im Sommerhaus wird's irgendwas gratis geben? Glaubt ihr das, verdammt?", richtete er die Frage direkt an die Zuschauer. Einen konkreten Fund gab es nie, die Vermutungen entstanden allein durch die Interpretation seines Auftritts in der Sendung.

Drogen wurden von der Produktion nicht geduldet und schon gar nicht angeboten. Deswegen vermuteten einige Zuschauer, dass Alexander möglicherweise selbst Drogen ins Sommerhaus geschmuggelt hat. Doch auch das schmettert er sofort nieder: Das wäre logistisch gar nicht möglich. "Ach komm, Leute, 24/7 sind die Kameras an. Jetzt haltet den Ball flach. Da ist weder Kokain noch Cannabis noch irgendwelches LSD oder irgendwelche Pilze. Ganz ehrlich, das ist streng überwacht. Meine Freunde, da könnt ihr euch sicher sein", beschwert er sich im Interview mit Promiflash.

Der Schauspieler zog an der Seite seiner Freundin Hati Suarez ins Sommerhaus – doch sie hatten keine gute Zeit dort. Die Streitereien kochten so hoch, dass sie sich sogar mitten in den Dreharbeiten vor laufenden Kameras voneinander trennten und auch nach der Show keinen engen Kontakt mehr hatten. Die Beziehung zerbrach während der Show. Alexander ist während der Show mehrfach ausgerastet und handgreiflich geworden. Einmal schlug er während einer Nominierung sogar mit der Faust gegen eine Tafel. Hati meinte später darüber: "Ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Er ist ein komplett anderer Mensch. Das ist nicht der Mann, in den ich mich verliebt habe."

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RTL Alexander Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026