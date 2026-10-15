Beweisvideo & Instagram-Profil weg: Kim Virginia äußert sich

Kim Virginia Grey (31) musste sich in Promi Big Brother einigen heiklen Fragen stellen, ging dabei jedoch häufig nicht ins Detail oder lenkte vom Thema ab. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nikola Grey (30) hatte sie ein Beweisvideo angekündigt, das Licht in die Anschuldigungen rund um das Paar bringen soll. Bei einer Pressekonferenz erklärte der Realitystar seine Beweggründe. Auf Promiflash-Nachfrage, weshalb sie ihre Stellungnahme nicht ungeschnitten vor einem Millionenpublikum abgegeben habe, verwies Kim auf die besonderen Bedingungen im Container. Ihre Antwort fiel knapp aus: "Beweise kann man in der Show schlecht zeigen, da ich kein Handy habe. Okay, das geht nicht." Technische Hilfsmittel sind den Bewohnern hinter den Kameras bekanntlich untersagt – entsprechend bleibt offen, wann und wo das angekündigte Material zu sehen sein wird.

Bei dem Pressetermin kam zudem ein weiteres Thema zur Sprache: Kims Instagram-Profil ist bereits seit Wochen verschwunden. Nikola hatte zuvor angedeutet, dass sich seine Frau auf ein großes Projekt vorbereite. Weitere Details nannte er nicht. Während ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" blieb ihr Instagram-Profil weiterhin nicht erreichbar. Kim hielt sich bedeckt und begründete ihre Pause gegenüber Promiflash eher nüchtern: "Ich habe mich einfach für eine Weile ein bisschen aus den sozialen Medien zurückgezogen." Weitere Details zu ihrem Rückzug oder zu einem möglichen Comeback auf der Plattform nannte sie nicht.

Während Kim weiter an ihrem eigenen Beweisvideo arbeitet, hat ihr Ex-Manager bereits vorgelegt. Während die Reality-TV-Bekanntheit im "Promi Big Brother"-Container von der Außenwelt abgeschnitten war, stellte er ein Statement mit Vorwürfen online. Das Ganze versteckte er hinter einer Paywall von 5,99 Euro. Bei der Pressekonferenz reagierte Kim im Beisein von Promiflash darauf deutlich. "Ich konnte mir noch nicht alles ansehen. Allerdings habe ich das Management bereits kurz vor der Show verlassen. Diesen Racheakt finde ich definitiv geschmacklos. Geschmacklos. Ein besseres Wort dafür fällt mir nicht ein", sagte sie. Kim zufolge seien zwischen beiden noch Rechnungen offen, doch der Kontakt liege auf Eis.

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026