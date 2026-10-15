Das ging Nikola bei Promi-BB-Trauung wirklich durch den Kopf

Nikola Grey (30) sorgte bei Promi Big Brother mit seiner Reaktion auf die erneute Trauung mit seiner Partnerin Kim Virginia Grey (31) für Aufsehen. Als Big Brother den Antrag für die freie Zeremonie in der Show machte, schüttelte der Realitystar den Kopf und bekam Tränen in den Augen. Wenige Tage nach der Trauung meldete sich der Reality-TV-Star nun bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash zu Wort und erklärte, was damals wirklich in ihm vorging. "Für mich war das wirklich wie ein Traum." Mit seinem Kopfschütteln habe er keinesfalls Ablehnung ausdrücken wollen. Vielmehr sei es ihm schwergefallen, das überraschende Geschehen zu begreifen. Die Aussicht, seiner Partnerin vor laufenden Kameras noch einmal das Jawort zu geben, habe bei ihm ungläubige Freude ausgelöst. Nikola sei von der Situation überwältigt gewesen und habe in diesem Augenblick großes Glück empfunden.

Denn der Ausschnitt mit den Tränen und dem Kopfschütteln verbreitete sich im Netz rasend schnell und löste unter den Zuschauern hitzige Diskussionen aus. Einige Fans verstanden die Reaktion nicht als Freude. Stattdessen deuteten sie den emotionalen Moment als möglichen stillen Hilferuf des Realitystars. Dieser Interpretation widersprach Nikola bei der Pressekonferenz jedoch unmissverständlich. Auf die Frage, ob seine Regung tatsächlich positiv gemeint gewesen sei, antwortete er: "Ja, absolut! Es war eine durchweg positive Reaktion." Der Ehemann von Kim Virginia habe nicht damit gerechnet, in der Show erneut vor den Traualtar zu treten. Gerade diese unerwartete Wendung habe ihn so tief berührt. Dass dabei Tränen flossen, sei für ihn ebenfalls nichts Ungewöhnliches, wie er gegenüber Promiflash deutlich machte: "Ich weine auch manchmal, wenn ich positiv überrascht bin." Hinter der auffälligen Szene habe demnach kein negatives Gefühl gesteckt.

Nikola und Kim Virginia hatten sich im Rahmen der freien Trauung bei "Promi Big Brother" erneut das Jawort gegeben. Die Zeremonie vor den Kameras soll allerdings nicht die letzte Hochzeit des Ehepaares bleiben. Wie Nikola bei der Pressekonferenz verriet, planen die beiden noch eine weitere Eheschließung in Deutschland. Damit unterstrich der Realitystar erneut, wie positiv er den besonderen Augenblick in der Show erlebt hatte. "Wir werden auch hier in Deutschland heiraten. Ich war einfach superhappy", erklärte er im Beisein von Promiflash mit Blick auf die gemeinsame Zukunft. Wann und in welchem Rahmen diese weitere Hochzeit stattfinden soll, führte Nikola nicht näher aus. Fest steht nach seinen Aussagen jedoch, dass er den Antrag von Big Brother nicht als unangenehm oder belastend wahrnahm. Seine Gefühlslage machte Nikola bei dem Pressetermin damit mehr als deutlich – Platz für Spekulationen über die Szene aus dem Container ließ er nicht.

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Trauung

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Trauung