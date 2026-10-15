Haben Gabriela Alves und Laurenz Pesch noch Kontakt?

Bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting trafen Gabriela Alves und Laurenz Pesch (25) kürzlich wieder aufeinander. Die Begegnung dürfte bei einigen Fans Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit bei Ex on the Beach geweckt haben. In der Show waren sich die beiden Realitystars nähergekommen, doch seitdem blieb die Frage offen, wie es zwischen ihnen weiterging. Gegenüber Promiflash räumt Gabriela nun mit möglichen Spekulationen auf und erklärt, wie ihr Verhältnis heute aussieht. Nach den Dreharbeiten zu "Die Reality Detektive" hätten sie zwar gelegentlich Kontakt gehabt, dieser sei jedoch weder romantischer noch freundschaftlicher Natur gewesen.

"Das war einfach nur wegen der Bubble und wegen der TV-Shows. Das war es, mehr nicht", stellt Gabriela im Interview mit Promiflash klar. Zwischen den beiden seien also keine tieferen Gefühle mehr im Spiel. Schon während ihrer gemeinsamen Zeit bei der Datingshow hatten Gabriela und Laurenz unterschiedliche Vorstellungen davon, wohin sich ihre Verbindung entwickeln sollte. Während sie sich durchaus mehr mit ihm hätte vorstellen können, zeigte Laurenz kein Interesse daran, die Beziehung zu vertiefen. Dass aus ihrer anfänglichen Nähe keine feste Verbindung entstand, scheint für beide inzwischen kein Thema mehr zu sein.

Dabei waren sich Gabriela und Laurenz bei "Ex on the Beach" zunächst ausgesprochen nahegekommen. Als die anderen Kandidaten die Villa für eine Party verließen, blieben die beiden allein zurück und nutzten die Gelegenheit für intensive Zweisamkeit. Nach ihren damaligen Schilderungen hatten sie an insgesamt 16 verschiedenen Orten Sex. Ihre gemeinsame Zeit sorgte damit durchaus für Gesprächsstoff und ließ Raum für Spekulationen über eine mögliche Zukunft zu zweit. Wie Gabriela jetzt deutlich macht, ist eine romantische Fortsetzung ihrer Geschichte jedoch ausgeschlossen.

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Collage: Imago, RTL / Daniel Alvarez Collage: Gabriela "Gabby" Alves und Laurenz Pesch, Realitystars

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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RTL / Friederike Jacobitz Gabby Alves Rodrígues, "Ex on the Beach"-Kandidatin