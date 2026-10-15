"Hochzeit auf den ersten Blick"-Sarah feiert 500 Tage Liebe

Fans können aufatmen: Sarah und Martin zeigen sich weiterhin verliebt: Das Hochzeit auf den ersten Blick-Paar hat sich mit einem eindeutigen Liebeszeichen zurückgemeldet. In ihrer Instagram-Story feiert Sarah 500 gemeinsame Tage mit ihrem Mann und gewährt ihren Followern einen Blick auf die romantische Überraschung. Auf dem veröffentlichten Foto sind ein Blumenstrauß und ein herzförmiger Kuchen zu sehen. In dem Gebäck stecken Wunderkerzen, die zusammen die Zahl 500 bilden. Im Hintergrund der Aufnahme ist außerdem das Hochzeitsfoto des Paares zu erkennen – ein Verweis auf den Tag, an dem für die beiden alles begann. Sarah ergänzt die liebevoll gestaltete Aufnahme auf Instagram mit den Worten: "500 Tage du und ich..." Damit rückt die Reality-TV-Bekanntheit nach längerer Zurückhaltung wieder ihre Beziehung in den Mittelpunkt und erinnert zugleich an den Tag, an dem ihre ungewöhnliche gemeinsame Geschichte im Fernsehen ihren Anfang nahm.

Denn Sarah hatte über einen längeren Zeitraum kein eindeutiges Liebesupdate mit Martin in den sozialen Medien geteilt. Die Funkstille hatte Spekulationen befeuert, ob die beiden überhaupt noch ein Paar sind. Mit ihrer Story setzt die Reality-TV-Bekanntheit nun ein deutliches Zeichen dafür, dass die Beziehung weiterhin Bestand hat. Zuvor hatten mehrere Trennungen anderer Paare aus "Hochzeit auf den ersten Blick" für Gesprächsstoff gesorgt. Sowohl Annika und Manuel als auch Daniel und Lina gaben nach der Kuppelshow das Ende ihrer Beziehungen bekannt. Sarahs aktueller Beitrag hebt sich davon deutlich ab. Statt einer Trennungsnachricht präsentiert sie Blumen, Kuchen und eine persönliche Liebesbotschaft an Martin.

Kennengelernt hatten sich Sarah und Martin 2025 in der zwölften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". Im Rahmen des TV-Experiments gaben sich die beiden das Jawort, ohne sich zuvor je begegnet zu sein. Auch nach dem Ende der Sendung sah zunächst alles nach einem gemeinsamen Happy End aus. Martin verließ seine Heimat Lübben und zog rund 550 Kilometer weit zu Sarah nach Neuenrade. Damit beendeten die beiden ihre Fernbeziehung und schufen die Grundlage für einen gemeinsamen Alltag an einem Ort. Seitdem konnten die Zuschauer ihre Geschichte vor allem über vereinzelte Einblicke in den sozialen Medien verfolgen. Sarahs Feier zum 500-Tage-Meilenstein knüpft nun an diesen gemeinsamen Weg an. Das Hochzeitsfoto im Hintergrund erinnert dabei an den Beginn ihrer Verbindung, während der Herzkuchen und die Blumen den aktuellen Anlass markieren.

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Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin, Kandidaten von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Instagram / lina_hadeb Lina und Daniel aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

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