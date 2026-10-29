Sender äußert sich zum "Hochzeit auf den ersten Blick"-Start

Lange mussten sich die Zuschauer gedulden, jetzt gibt es endlich eine Ansage zur neuen Staffel der beliebten Kuppelshow. Auf Nachfrage von Promiflash hat SAT.1 bestätigt, wann Hochzeit auf den ersten Blick mit frischen Folgen zurückkehrt. "'Hochzeit auf den ersten Blick' kommt im ersten Quartal 2027 wieder in SAT.1", erklärte Sendersprecher Christoph Körfer. Damit ist zumindest der grobe Zeitraum klar, in dem die 13. Staffel über die Bildschirme flimmern wird. Neue Singles werden dann erneut zum ersten Mal aufeinandertreffen und sich direkt vor dem Standesbeamten das Jawort geben. Die Rückkehr ist demnach für die Monate Januar bis März vorgesehen. An welchem Tag die erste Folge ausgestrahlt wird, verriet der Sender allerdings noch nicht. Auch der Zeitpunkt, zu dem die ersten Kandidaten vor den Standesbeamten treten, bleibt vorerst unbekannt.

Das Konzept der Sendung ist seit Jahren dasselbe: Ein Expertenteam sucht unter den Bewerbern nach vermeintlich perfekt zueinander passenden Paaren. Fachleute aus den Bereichen Psychologie, Psychoanalyse und Sexualtherapie prüfen die Kandidaten in Castings und Tests, bevor die Entscheidung über das Matching fällt. Die künftigen Eheleute haben dabei keinerlei Möglichkeit, sich vorab kennenzulernen. Zum ersten Mal sehen sie einander erst bei ihrer standesamtlichen Trauung, die rechtsgültig ist. Nach dem Jawort reisen die frisch Vermählten gemeinsam in die Flitterwochen. Danach folgt die nächste Bewährungsprobe: Rund sechs Wochen lang teilen sie ihren Alltag und finden heraus, ob die von den Experten ermittelte Verbindung auch außerhalb der Zeremonie Bestand hat. Im Finale müssen beide eine weitreichende Entscheidung treffen. Sie erklären, ob sie verheiratet bleiben möchten oder die Scheidung wählen.

Zuletzt hatte das lange Schweigen über die neue Staffel bei den Fans für Ungeduld gesorgt. Denn: In den vergangenen Jahren war das beliebte Sozialexperiment stets im Oktober gestartet. Diesmal hatten die Zuschauer jedoch vergeblich auf eine Ankündigung gewartet. "Ich warte auch schon auf den Staffelbeginn... Ende Oktober war eigentlich immer Startbeginn. Was ist dieses Jahr los?", hatte ein Nutzer unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Accounts gefragt. Ein anderer hatte geschimpft: "Langsam finde ich's echt fies. Normalerweise ist die neue Staffel doch schon angekündigt – und hier wird sich nicht mal eindeutig dazu geäußert, ob es noch eine Staffel geben wird."

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

Anzeige Anzeige

Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025