"Hochzeit auf den ersten Blick": Sarah & Martin noch liiert?

Die Trennungswelle bei Hochzeit auf den ersten Blick reißt nicht ab: Vor Kurzem wurde bekannt, dass die Ehe von Annika und Manuel gescheitert ist, nun wurde auch noch bekannt, dass auch Lina und Annika kein Paar mehr sind. Damit rücken nun Sarah und Martin stärker in den Fokus. Sollten die beiden noch verheiratet sein, wären sie das letzte verbliebene Paar aus der zwölften Staffel. Ob das tatsächlich so ist, lässt sich öffentlich allerdings nicht eindeutig sagen. Das letzte klare Liebes-Update stammt aus dem Februar 2026. Seitdem gab es auf Sarahs Instagram-Account keine neuen Beiträge, die etwas über ihren Beziehungsstatus verraten. Dabei sah zuvor alles nach einem Happy End aus: Martin hatte seine Heimat Lübben verlassen und war rund 550 Kilometer weit zu Sarah nach Neuenrade gezogen. Die Fernbeziehung sollte damit endlich vorbei sein.

Den Start in den gemeinsamen Alltag feierten die beiden damals auch ordentlich. Zu einem Willkommensumtrunk für Martin kamen knapp 30 Freunde zusammen. Im Februar gab Sarah dann noch einmal einen ehrlichen Einblick in ihre Ehe. Sie und ihr Mann seien "nicht perfekt", sondern zwei Menschen mit Stärken und Schwächen, schrieb sie auf Instagram. Mit dem Zusammenziehen beginne die eigentliche Beziehungsarbeit. Danach wurde es stiller – und das ist inzwischen auch den Fans aufgefallen. Unter Sarahs letzten Posts finden sich immer wieder besorgte Nachfragen. "Hoffe, dass ihr beiden noch zusammen seid bei den vielen Hadeb-Trennungen gerade...", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Hoffe, es ist alles in Ordnung bei euch." Sarah und Martin haben sich dazu bislang nicht öffentlich geäußert.

Während ihrer Zeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick" galten Sarah und Martin als eines der Traumpaare der Staffel. Vor laufender Kamera gaben sie sich das Jawort, ohne sich vorher je gesehen zu haben. Auch nach dem TV-Experiment ging es für die beiden gemeinsam weiter. Sie beendeten ihre Fernbeziehung, zogen zusammen und nahmen ihre Follower eine Zeit lang regelmäßig mit in ihren Ehealltag. Besonders romantisch wurde es an ihrem 250. gemeinsamen Ehetag: Martin überraschte Sarah mit einem großen Blumenstrauß. Sie teilte damals stolz ein Foto davon auf Instagram. Gerade weil die beiden zuvor immer wieder Einblicke in ihre Beziehung gegeben hatten, fällt die lange Pause jetzt umso mehr auf.

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Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

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Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin, Kandidaten von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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