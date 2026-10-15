Nikolas Dementi: Lisha Savage legt im Babylüge-Drama nach

Im Streit um die angebliche Babylüge von Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) fliegen erneut die Fetzen. Nach seinem Auszug aus dem Promi Big Brother-Haus hatte Nikola in der "Promi Big Brother – Die Late Night Show" bestritten, jemals Kontakt zu Lisha Savage (40) gehabt oder mit ihr über die Schwangerschaft seiner Frau gesprochen zu haben. Doch diese Darstellung wollte die Influencerin nicht auf sich sitzen lassen und schoss auf Instagram scharf gegen den Realitystar. "Natürlich bin ich ein Hater. Ich beneide ihn und Kim sooo sehr für diese schöne Ehe. Komisch, dass nun noch einer dieselbe Story von dir gehört hat, Nikola. War klar, dass du weiter lügst", wetterte sie. Damit nicht genug: Lisha warf ihm vor, auch nach seinem TV-Aus an seiner Version der Geschichte festzuhalten. "Warum solltest du auch genau jetzt ehrlich sein, nachdem du im Haus sagtest: 'Wer sowas faket, ist krank.' Du tust mir doch nicht leid. Was dir passiert, ist dein Karma!", legte sie nach.

Dass Nikola ihre Vorwürfe öffentlich zurückweisen würde, kam für Lisha offenbar wenig überraschend. Schließlich hatte der Realitystar erst wenige Tage zuvor im Sprechzimmer unter Tränen erklärt, dass er Menschen, die eine Schwangerschaft vortäuschen, für krank halte. Um die Angelegenheit aufzuklären, wollte die Influencerin ihn nach eigenen Angaben sogar persönlich zur Rede stellen. "Ich habe Sat.1 gesagt: Schickt mich rein, ich will ihn live mit der Sache konfrontieren. Ich hätte das geschafft, die Wahrheit aus ihm rauszuholen. Wurde nicht genehmigt", behauptete sie auf Instagram. Auch ein gemeinsamer Lügendetektortest sei abgelehnt worden. Lisha vermutet deshalb, dass eine öffentliche Aufklärung nicht erwünscht sei. Darüber hinaus deutete sie an, dass noch weitere Personen von der angeblichen Geschichte wüssten, ohne dass Nikola davon ahne. Nun hofft sie offenbar, dass sich auch diese möglichen Mitwisser zu Wort melden.

Hinter dem heftigen Streit steckt eine brisante Anschuldigung: Lisha behauptet, Kim Virginia sei in Wahrheit nie schwanger gewesen. Ausgerechnet deren Ehemann Nikola soll ihr das in einem persönlichen Telefonat verraten haben. Belege für diese Darstellung liegen bislang allerdings nicht vor. Nikola bestreitet die Vorwürfe vehement und erklärte nach seinem Auszug bei "Promi Big Brother", dass es zwischen ihm und Lisha weder ein Telefonat noch irgendeinen anderen Kontakt gegeben habe. Damit stehen sich zwei völlig unterschiedliche Versionen gegenüber. Während die Influencerin weiterhin auf ihrer Behauptung beharrt, weist Nikola die Geschichte entschieden zurück. Was tatsächlich hinter den Anschuldigungen steckt, bleibt somit ungeklärt.

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Collage: Joyn / Tan Nian Xing, Instagram / kimvirginiaa Collage: Lisha Savage, Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

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Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage im Mai 2025

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Trauung