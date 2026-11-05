Schlag auf Schlag: Gleich drei Spieler verlassen "The Power"

In den neuen Folgen von The Power gibt es gleich zwei geheime Powerplayer: Iris Katzenberger (59) und Cecilia Asoro (30). Beide dürfen jeweils eine Zielperson bestimmen. Iris entscheidet sich für Joey Heindle (33), Cecilia wählt Joshua Adjei Gyamfi. Allerdings gibt es dieses Mal eine neue Regel: Die Powerplayer dürfen niemanden in ihre geheime Rolle einweihen. Kurz darauf werden die beiden Zielpersonen von maskierten Personen aus der Villa entführt und müssen sich einer besonderen Aufgabe stellen. Joshi kann sich dabei retten und ist anschließend nicht länger gefährdet. Joey muss dagegen weiterhin versuchen, den geheimen Powerplayer zu enttarnen. Währenddessen versucht Lisha Savage (40), den ersten Powerplayer zu enttarnen. Ein Hinweis bringt sie schließlich auf Iris.

Als Lisha Iris mit ihrem Verdacht konfrontiert, versucht diese zunächst, sich herauszureden. Dabei deutet sie an, dass sich die Regeln geändert haben könnten – und verrät sich damit selbst. Delta verkündet daraufhin: "Powerplayer A, du bist entlarvt. Achtung: Dies bedeutet das Aus für Powerplayer A." Iris muss die Show verlassen. Joey ist zwar gerettet, reagiert auf den Verrat seiner Freundin aber enttäuscht: "Ey Iris, das verzeihe ich dir nie." Auch im Einzelinterview macht er seinem Ärger Luft. Iris wiederum gibt zu: "Schuldig im Sinne der Anklage. Da habe ich mich verraten, ohne dass ich es wollte."

Nach Iris' Auszug ist Cecilia die verbliebene Powerplayerin. Sie bestimmt Lisha, mit der sie zuvor in einen großen Streit geriet, als neue Zielperson. Bei der anschließenden Entscheidung muss Lisha herausfinden, wer hinter dem geheimen Spiel steckt. Dafür nennt sie nacheinander die Kandidaten, die sie nicht für den Powerplayer hält. Nachdem sie zunächst Lou, Marc Terenzi (48), Joshi, Narumol (61) und Joey ausschließt, nennt sie Cecilia. Dabei geht sie davon aus, dass Serkan Yavuz (33) der geheime Powerplayer ist. Cecilia offenbart ihr jedoch, dass sie selbst hinter dem Spiel steckt. Lisha hat sie somit nicht enttarnt und muss die Show verlassen. Anerkennend sagt sie zu Cecilia: "Krass gemacht." Auch Lou entscheidet sich daraufhin, gemeinsam mit Lisha zu gehen. Er erklärt, dass er seit zwei Wochen kaum noch schlafe und nicht mehr wisse, was Traum und Realität sei. Obwohl Serkan versucht, ihn zum Bleiben zu bewegen, steht für das Paar die gemeinsame Entscheidung fest und sie verlassen die Villa.

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cast der zweiten Staffel von "The Power"

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Iris Katzenberger, "The Power"-Kandidatin

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