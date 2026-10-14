Angebliche Babylüge: Nikola Grey dementiert Lishas Aussage

Nach seinem Auszug bei Promi Big Brother hat Nikola Grey (30) erstmals auf einen schweren Vorwurf reagiert. In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" stellte sich der Realitystar den Fragen von Moderator Jochen Bendel (58). Nur wenige Tage zuvor hatte Lisha Savage (40) auf Jochens Couch behauptet, Kim Virginia Grey (31) sei nie schwanger gewesen. Nikola habe ihr die angebliche Babylüge sogar in einem Telefonat gestanden. Davon will der Reality-TV-Star aber nichts wissen und widerspricht entschieden: "Absolut nicht. Da kann ich auf meine ganze Familie schwören, dass ich überhaupt nie mit ihr telefoniert habe. Ich habe keinen Kontakt zu dieser Frau." Auch inhaltlich lässt er keinen Zweifel: Zu "einer Million Prozent" habe er mit Lisha nie über das Baby oder die Schwangerschaft gesprochen.

Jochen hakte nach und erinnerte daran, dass die beiden einst befreundet gewesen seien. Nikola ordnete das Verhältnis daraufhin ein: "Wir waren befreundet bei Promis unter Palmen und danach ist sie ein Hater geworden." Warum Lisha die Behauptung in den Raum geworfen hatte, erklärte er sich ganz einfach: "Weil sie unser Hater ist." Der gebürtige Serbe schilderte außerdem, dass die Social-Media-Bekanntheit ihn und Kim in der Vergangenheit mehrfach öffentlich thematisiert habe. "Ich hab ein Album von ihr. Sie hat uns mehrfach gepostet. [...] Wir haben nie auf sie reagiert", behauptete er in der Late-Night-Show. Die Behauptung, er habe Lisha auf Malle getroffen, stellte Nikola ebenfalls mit Worten an sie klar: "What the fuck. Ich war noch nie bei dir auf Mallorca. Was ist das für eine Aussage? Ich war noch nie bei dir zu Hause oder habe dich besucht. [...] Das ist die größte Lüge, die man sagen kann. [...] Ich glaube, du willst ein bisschen Aufmerksamkeit."

Doch nicht nur Lisha sorgte zuletzt für Wirbel mit ihren Worten über das heiß diskutierte Thema Schwangerschaft. Auch Kims früherer Manager veröffentlichte während ihrer Zeit im Container eine Abrechnung und äußerte sich dazu. Er meinte, dass Kim tatsächlich ein Baby erwartet habe. Das Statement steckte hinter einer Paywall von 5,99 Euro. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash fand Kim dafür klare Worte: "Diesen Racheakt finde ich definitiv geschmacklos. Geschmacklos. Ein besseres Wort dafür fällt mir nicht ein." Sie betonte außerdem, sie habe ihr Management schon kurz vor der Show verlassen. Besonders ärgert sie, dass noch Rechnungen offen sind, es aber keinen Kontakt mehr gebe.

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Joyn Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage im Mai 2025

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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