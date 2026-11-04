Bei "The Power" erniedrigt: Cecilia rechnet mit Lisha ab

Die Zeit bei The Power hat bei Cecilia Asoro (30) offenbar Spuren hinterlassen. In der neuen Folge des Podcasts "unREAL" mit Serkan Yavuz (33) spricht die Realitybekanntheit nun gemeinsam mit Kevin Schäfer über die gemeinsame Zeit in der Show und rechnet dabei mit Lisha Savage (40) ab. Besonders deren persönliche Beleidigungen sind Cecilia bis heute im Gedächtnis geblieben. Dass Lisha plötzlich ihr Äußeres zum Thema machte, kann sie nach wie vor nicht verstehen: "Sie hat irgendein Problem mit sich selbst, vor allem, wenn du aufs Aussehen gehst. Sie muss komplett unsicher mit sich selbst sein", vermutet Cecilia. "Und ich fand es so krass, weil ich dachte: Okay, wir sind beide laut. Wir können beide schreien. Aber wieso kommst du auf einmal und beleidigst mich optisch?"

Als besonders widersprüchlich empfindet Cecilia, dass Lisha im Netz selbst für Selbstliebe wirbt, nachdem sie frühere Beauty-Eingriffe rückgängig machen ließ. Umso mehr habe sie Lis­has Angriff auf ihr Aussehen getroffen: "Damit hatte sie mich. In dem Moment habe ich sie angeguckt und ich wusste: 'Boah, Mädchen, du weißt, dass das nicht stimmt. Du willst gerade so ein Ding, um mich so zu erniedrigen.'" Kevin stärkt Cecilia daraufhin den Rücken und erinnert daran, dass Lisha zuvor auch Realitykollegen wie Evanthia Benetatou (34) wegen ihres Aussehens angegangen sei: "'Guck dich mal an, wie hässlich du bist', hat sie zu Eva gesagt."

Wie heftig der Konflikt bei "The Power" tatsächlich eskalierte, zeigte sich bereits während der Ausstrahlung. Cecilia hatte sich von Lis­has großer Allianz ausgeschlossen gefühlt und sah sich zunehmend ins Visier genommen. Eine Aussprache sollte die Situation eigentlich entschärfen, endete jedoch in persönlichen Angriffen. Lisha legte ihrer Kontrahentin unter anderem nahe, sich behandeln zu lassen, und bezeichnete sie als "Vogelscheuche". Die Beleidigungen trafen Cecilia so sehr, dass sie im Einzelinterview sogar mit den Tränen kämpfte. Auch andere Kandidaten kritisierten die Aussagen und machten deutlich, dass solche persönlichen Angriffe für sie nichts mehr mit dem Spiel zu tun hätten. Ob Lisha sich nun zu Cecilias Kritik äußern wird, bleibt abzuwarten.

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Collage: Joyn / Tan Nian Xing, Imago Collage: Lisha Savage und Cecilia Asoro

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Imago Cecilia Asoro, Model

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