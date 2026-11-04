Lishas Attacke gegen Cecilia: Serkan Yavuz platzt der Kragen

Serkan Yavuz (33) kann sich nicht länger zurückhalten: Die jüngsten Szenen aus The Power bringen den 33-Jährigen ordentlich auf die Palme. In der neuen Folge seines Podcasts "unREAL" spricht er gemeinsam mit seinen Realitykollegen Cecilia Asoro (30) und Kevin Schäfer über die Ereignisse aus der Show, an der alle drei teilgenommen haben. Im Mittelpunkt stehen die heftigen persönlichen Angriffe, die Lisha Savage (40) gegen Cecilia gerichtet hatte. Serkan war erst später zur Sendung dazugestoßen und bekam den vorausgegangenen Streit deshalb erst bei der Ausstrahlung in seinem ganzen Ausmaß mit. Sein Urteil fällt eindeutig aus: "Sie hat eine Grenze überschritten." An Cecilia gerichtet, gesteht er: "Einerseits war ich froh, dass ich nicht da war. Andererseits tut's mir im Herzen leid, dass ich dich so sehe. Ich glaube, ich wäre gecancelt worden, weil ich keine echte Freundin und jemanden, den ich von Herzen auch liebe und mag, so leiden sehen kann."

Im Laufe des Gesprächs redet sich Serkan zunehmend in Rage. Besonders aufgebracht ist er darüber, dass Lisha bei ihren Attacken gezielt Cecilias Aussehen sowie intime und hygienische Themen ins Spiel gebracht hatte. "Für mich ist es das Erbärmlichste der Welt, aufs Äußerliche zu gehen. Auf irgendwelche Intimitäten zu gehen – quasi: 'Du bist das nicht' oder 'Du stinkst' oder was weiß ich was", wettert der Podcaster. Mit den üblichen Reibereien im Reality-TV habe das seiner Ansicht nach nichts mehr zu tun: "Das hat für mich nichts mehr mit Fernsehen zu tun. Das ist für mich eine Ebene, damit will ich nicht mal identifiziert werden. Das hat nichts mehr mit Unterhaltungsfernsehen zu tun." Da Cecilia großen Wert auf Hygiene lege, sei ihm sofort klar gewesen, dass Lisha gezielt einen wunden Punkt getroffen habe. Die Szenen lassen ihn bis heute nicht los: "Es hat mir richtig wehgetan gestern, als ich das gesehen habe." Beim Zuschauen habe er angespannt auf dem Sofa gesessen und kaum fassen können, was sich in der Show abspielte.

Dem Podcastgespräch war ein heftiger Eklat zwischen Lisha und Cecilia bei "The Power" vorausgegangen. Die Realitydarstellerin hatte sich von der großen Allianz rund um Lisha ausgegrenzt und gezielt ins Visier genommen gefühlt. Bei einem Gespräch griff Lisha ihre Mitstreiterin dann mehrfach persönlich an. Sie legte ihr eine Behandlung nahe und machte abfällige Bemerkungen über ihre psychische Verfassung und ihr Äußeres. Doch damit war der Streit noch nicht beendet: Am nächsten Morgen legte die 40-Jährige im Bad mit einem vulgären Kommentar über Cecilias Intimhygiene nach. Mehrere Mitbewohner reagierten fassungslos. Vor allem die Bemerkungen über ihr Aussehen setzten Cecilia stark zu. In einem Einzelinterview kämpfte sie deshalb mit den Tränen. Für Serkan ist das Thema auch persönlich: Er beschreibt die 30-Jährige als enge Freundin, die er von Herzen liebt und mag.

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Joyn / Tan Nian Xing, Imago, Imago / Christoph Hardt Collage: Lisha Savage, Cecilia Asoro und Serkan Yavuz

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Imago Cecilia Asoro, März 2025

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