Sie darf ins Haus: Aber Zuschauer voten ihn in PBB-Garten

Bei Promi Big Brother sorgt eine Entscheidung für klare Verhältnisse: Nina Bridney (23) darf nach ihrem heftigen Streit mit Christian Lell (42) zurück ins Haus ziehen. Die übrigen Bewohner stimmten für ihre Rückkehr in den komfortablen Bereich. Für den ehemaligen Fußballprofi nimmt der Abend dagegen eine unangenehme Wendung. Die Zuschauer wählten ihn in den deutlich ungemütlicheren Garten – und damit weg von der Frau, mit der er zuvor aneinandergeraten war. Im Haus wurde die Nachricht mit Jubel aufgenommen: Unter anderem Francesca Morgene freute sich sichtlich über die Rückkehr der Streamerin und über die räumliche Trennung der beiden Streithähne. Christian wirkte nach dem Voting jedoch niedergeschlagen. Auch im Garten fiel sein Empfang verhalten aus. Sängerin Nadja Benaissa (44), Boxlegende Axel Schulz (57) und Schauspielerin Anouschka Renzi (62) zeigten sich nicht begeistert darüber, dass sie den Ex-Sportler künftig als Mitbewohner an ihrer Seite haben.

Auslöser für die angespannte Lage war ein lautstarker Streit zwischen Nina und Christian. Im Mittelpunkt stand der Vorwurf, die beiden hätten bereits vor dem Start der Show eine erfundene Lovestory geplant, um im Container für Gesprächsstoff zu sorgen. Christian stellte Nina als Drahtzieherin des angeblichen Plans dar. Die Influencerin widersprach seiner Schilderung vehement und brach während der Auseinandersetzung in Tränen aus. Der Konflikt beschäftigte auch die übrigen Bewohner stark. Die Mehrheit stellte sich anschließend hinter Nina. Vor allem Axel Schulz und Redo Dost (57) gerieten mehrfach mit ihm aneinander. Zudem zeigte sich beispielsweise Gedeon Burkhard (57) zunehmend genervt von dem Ex-Fußballer.

Auch die inzwischen ausgeschiedene Tessa Bergmeier (37) berichtete im Beisein von Promiflash im Rahmen einer Pressekonferenz von heftigen körperlichen Symptomen wegen Christians Verhalten im Container. "Ja, ich habe Herzrasen bekommen. Ich habe mein Herz richtig gespürt und tatsächlich auch mit Atemnot gekämpft", behauptete das Model. In seiner Nähe habe sie außerdem einen starken Fluchtinstinkt verspürt. "Aus dem Container kannst du aber nicht einfach wegrennen. Eine Konfrontation bringt da auch nichts und ist unter Umständen gefährlich", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Joyn / Willi Weber Der Promi-BB-Gartenzaun verbindet die zwei Bereiche, 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell, Tessa Bergmeier, Nina Bridney und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell in "Promi Big Brother"

Anzeige