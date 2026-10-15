Paul Walkers Tochter Meadow zeigt ihren Fitness-Body

Absolut sportlich: Meadow Walker (27) wurde am Dienstag im Big Apple abgelichtet, als sie gerade von einem sichtlich harten Training kam. Die Tochter von Filmlegende Paul Walker (†40) schlenderte in einem kurzen blauen Sporttop und einer dunklen Leggings durch New York und beeindruckte dabei mit ihrem durchtrainierten Sixpack. Zu ihrem sportlichen Look trug sie flache Ballerinas und ein schwarzes Haarband, das ihre dunklen Haare perfekt aus dem Gesicht hielt. Das Model war allein unterwegs und lauschte über Kopfhörer Musik, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. In den Händen trug sie eine Wasserflasche und einen Pullover. Die Aufnahmen entstanden mitten im Alltagstrubel der Millionenmetropole – von großem Promi-Aufsehen war dabei keine Spur; Meadow wirkte auf ihrem Weg völlig entspannt und konzentriert.

Ganz anders präsentierte sich die 27-Jährige noch im vergangenen Monat: Beim hochkarätig besetzten "Vogue World"-Event in Mailand zog sie alle Blicke auf sich. Für das abendliche Event in der edlen Galleria Vittorio Emanuele II wählte sie einen bauchfreien Zweiteiler von Prada aus dem Jahr 2009 – gehalten in Braun mit schwarzen Akzenten. Das Vintage-Set setzt sich aus einem ausgefallenen Bra-Top und einem passenden Rock zusammen. Auf Secondhand-Plattformen wird der Look aktuell für rund 3.600 Pfund (umgerechnet 4.247 Euro) gehandelt. Ihr Haar trug Meadow dazu streng zurückgekämmt, eine auffällige Halskette rundete den Look ab. Platz nahm sie an der Seite von Schmuckdesignerin Lucia Silvestri. Auch sonst war die Gästeliste prominent besetzt: Unter anderem waren Gigi Hadid (31), Heidi Klum (53), Jennifer Lopez (57) und Pamela Anderson (59) vor Ort.

Meadow ist das einzige Kind aus der Beziehung von Paul Walker und seiner Ex-Freundin Rebecca Soteros, die Ende der 1990er-Jahre zusammen waren. Ihr berühmter Vater verunglückte am 30. November 2013 im Alter von nur 40 Jahren tödlich, als er gemeinsam mit seinem Kumpel Roger Rodas (†38) bei einem schweren Autounfall in Santa Clarita ums Leben kam. Eine enge Verbindung pflegt Meadow bis heute zu ihrem Patenonkel Vin Diesel (59), dem langjährigen "Fast & Furious"-Kollegen ihres Vaters. Er führte sie 2021 bei ihrer Hochzeit mit Louis Thornton-Allan zum Altar. Die Ehe hielt allerdings nicht: 2024 trennte sich das Paar, im selben Jahr wurde die Scheidung rechtskräftig. An ihren Vater erinnert die Unternehmerin regelmäßig öffentlich. Zum zwölften Todestag im November 2025 teilte sie auf Instagram gemeinsame Kindheitsfotos und schrieb dazu: "Zwölf Jahre ohne dich... Ich liebe dich für immer."

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Instagram / meadowwalker Meadow Walker, Juni 2026

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Instagram / meadowwalker Paul Walker und Tochter Meadow, Anfang 2000er-Jahre

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Getty Images Meadow Walker und Vin Diesel bei der "Fast X"-Premiere in Rom, Mai 2023