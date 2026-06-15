Paul Walkers Tochter Meadow zeigt sich im Urlaub oben ohne

Meadow Walker (27) lässt ihre Fans gerade an einem sonnigen Urlaub teilhaben – und dabei sorgt das Model für Aufsehen. Die 27-jährige Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (†40) teilte auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie sichtlich gute Laune hat und die Sonne in vollen Zügen genießt. Auf einem der Fotos verzichtet sie dabei auf ihr Bikinioberteil und bedeckt ihren Oberkörper lediglich mit den Händen. Mit einem verspielten Blick und einem Lachen schaut sie dabei in die Kamera.

Auf einem weiteren Bild trägt sie jedoch wieder ihr Bikinioberteil und posiert entspannt am Wasser, ganz im Stil eines echten Instagirls. Mit angewinkelten Beinen und lässiger Körperhaltung wirkt sie, als würde sie mühelos für ein professionelles Shooting posieren. Die Umgebung mit der Yacht im Hintergrund verleiht den Aufnahmen zusätzliches Urlaubsflair und unterstreicht den glamourösen Look der Serie, welchen ihre Fans online feiern.

Doch Meadow Walker nutzt Social Media nicht nur für Urlaubs-Vibes. Vor sieben Monaten zeigte sie dort auch ihre ganz andere, emotionalere Seite. Damals erinnerte sie an ihren verstorbenen Vater und machte klar, wie präsent er für sie bis heute ist. Zu einem Beitrag mit alten Bildern schrieb sie: "12 Jahre ohne dich, ich liebe dich für immer." Auch beruflich und privat hält Meadow sein Andenken hoch. Schon 2015 gründete sie die Paul Walker Foundation. Sie unterstützt damit Bildungs- und Umweltprojekte in seinem Namen. Und sie erzählte damals auch, dass sie bestimmte Zeichen mit ihm verbindet.

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Getty Images Meadow Walker

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Instagram / meadowwalker Meadow Walker, Juni 2026

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Instagram / meadowwalker Paul Walker und Tochter Meadow, Anfang 2000er-Jahre