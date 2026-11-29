Emilia Clarke (40) musste nach ihren beiden lebensbedrohlichen Hirnblutungen ohne jede Reha auskommen. Das erzählte nun ihre Mutter Jenny Clarke in der Kolumne "Eden Confidential" der Daily Mail. Nach den Vorfällen in den Jahren 2011 und 2013 hätten die Schauspielerin und ihre Familie vergeblich nach Unterstützung gesucht. Doch weder Krankenhäuser noch Rehazentren konnten ihnen weiterhelfen. Als Begründung wurde Folgendes angegeben: Bei der Game of Thrones-Darstellerin seien keine schwerwiegenden Beeinträchtigungen sichtbar oder diagnostizierbar gewesen. Dabei hatten die Erkrankungen nicht nur Emilias Alltag, sondern auch das Leben ihrer Angehörigen grundlegend auf den Kopf gestellt. "Was passiert ist, hat unser Leben wirklich komplett verändert. Ihr Leben hat sich völlig verändert, und unser Leben als Familie hat sich völlig verändert", schilderte ihre Mutter.

Laut Jenny dauerte es mehrere Jahre, bis sich ihre Tochter dazu bereit fühlte, öffentlich über diese Situation zu sprechen. Der gesundheitliche Einschnitt habe der Schauspielerin viel abverlangt. Vor allem die erfolglose Suche nach professioneller Hilfe ist der Mutter in Erinnerung geblieben. "Niemand, mit dem wir gesprochen haben, konnte ihr helfen – kein Krankenhaus, keine Rehaeinrichtung. Weil sie keine wirklich schwerwiegenden Probleme hatte, die jemand sehen oder diagnostizieren konnte, bekam sie keine Reha", schilderte Jenny. Genau diese Lücke in der Versorgung war für Mutter und Tochter schließlich der Anstoß, selbst aktiv zu werden. Im Jahr 2019 riefen die beiden die Wohltätigkeitsorganisation SameYou ins Leben. Diese setzt sich dafür ein, dass Menschen nach einer Hirnverletzung oder einem Schlaganfall bessere Angebote für ihre Rehabilitation und Genesung bekommen.

Ihre erste Hirnblutung erlitt Emilia im Jahr 2011, kurz nachdem die Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Game of Thrones" abgeschlossen waren. Zu der Zeit war sie 24 Jahre alt und stand mit ihrer Rolle als Daenerys Targaryen kurz vor ihrem Durchbruch. Der Sender HBO wurde zunächst nicht eingeweiht. Erst nach zwei Wochen, als sicher war, dass sie überleben würde, konnte sie die Verantwortlichen informieren. Zeit zur Genesung blieb der Britin kaum: Nach rund sechs Wochen absolvierte sie unter Morphium ihre erste Pressetour für die Fantasyserie.

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Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

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Getty Images Emilia Clarke und Jennifer Clarke, Windsor Castle 2024

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