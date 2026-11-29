Soljanka, Schweinebraten und Plätzchen aus dem Weltall: Mit einem vermeintlichen Stück kulinarischer Raumfahrtgeschichte sorgt Bernd Heinemann bei Bares für Rares für große Augen. Der ehemalige Gastronom bringt Astronautennahrung in die ZDF-Trödelshow, die angeblich gemeinsam mit dem ersten deutschen Kosmonauten Sigmund Jähn um die Erde gekreist sein soll. Wäre der Alltrip der Speisen belegt, könnten die Tütchen bis zu 5.000 Euro einbringen. Doch Experte Detlef Kümmel entdeckt bei seiner Prüfung einen zeitlichen Widerspruch: Für ihn ist das der klare Beleg, dass die Geschichte so nicht stimmen kann. Statt des möglichen Höchstwerts schätzt er das Set daher nur auf 800 bis 1.000 Euro. Im Händlerraum schrumpft der Betrag sogar noch weiter zusammen: Walter Lehnertz (59), bekannt unter dem Künstlernamen "80-Euro-Waldi", zahlt am Ende lediglich 400 Euro. Gemessen am theoretischen Spitzenwert entgehen dem Verkäufer damit bis zu 4.600 Euro.

Völlig wertlos ist das Mitbringsel aber keineswegs: Zumindest die Widmung, die Sigmund und seine Kameraden auf der Astronautennahrung hinterlassen haben, ist laut Detlef echt. Für den einstigen Wirt ist das Urteil des Experten dennoch eine gute Nachricht, da er im Vorfeld bloß mit 100 Euro gerechnet hatte. Trotz des verpassten Spitzenpreises freut er sich über die Einschätzung, greift direkt nach der Händlerkarte und tritt vor die Kaufinteressenten. Dort verfliegt die gute Laune aber rasch wieder, weil die Gebote unter der genannten Spanne bleiben. Letztlich greift Walter zu und lässt sich die längst überlagerten Rationen 400 Euro kosten. Was er mit seinem neuen Schatz vorhat, verrät der Händler mit einem Augenzwinkern: "Die Kekse ziehe ich mir gleich rein."

Erhalten hatte das Ehepaar die Weltraumkost im Jahr 1998 zur Eröffnung der eigenen Gaststätte als Geschenk. Ihr vermeintlicher Wert hängt eng mit dem Namen Sigmund Jähn zusammen. Der Kosmonaut flog im Jahr 1978 als erster Deutscher ins All und schrieb damit Geschichte. Hätten die Essensportionen diesen Flug tatsächlich begleitet, wäre der historische Reiz enorm gewesen. Das Ehepaar ging über viele Jahre davon aus, dass die geschenkten Speisen wirklich schon die Erde umrundet hatten. Erst die Prüfung in der ZDF-Sendung brachte schließlich den zeitlichen Haken ans Licht.

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Imago Walter "Waldi" Lehnertz von "Bares für Rares" beim RTL-Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" in Köln, November 2024

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ActionPress Elke Velten, Walter Lehnertz, Julian Schmitz-Avila, Ludwig Hofmeier und Fabian Kahl

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