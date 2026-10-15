Übertrieben? Alexander Molz kommentiert Kniefall vor Hati

Ein Kniefall, der vielen Zuschauern im Gedächtnis geblieben ist: Im Sommerhaus der Stars machte Hati Suarez Schluss mit Alexander Molz (31) – und als sie ging, sank er vor ihr auf die Knie und flehte sie an, zu bleiben. Bereut er diesen Moment inzwischen? Im Gespräch mit Promiflash winkt der Realitystar ab und stellt klar, dass er seine Reaktion auch im Rückblick nicht für zu viel des Guten hält. "Nein, nein, nein. Ich empfinde das nicht als übertrieben. Ganz ehrlich, ich war echt kraftlos, ohnmächtig gegenüber dem, was sie jetzt entscheidet", erklärt der Realitystar. Die Situation habe ihn völlig überwältigt. Vor allem Hatis Entscheidung habe bei ihm ein Gefühl von Hilflosigkeit ausgelöst. Der Moment sei für Alexander derart intensiv gewesen, dass er kaum habe erfassen können, was gerade passierte. Auch die richtigen Worte für seine Gefühle habe er nicht gefunden.

Tatsächlich scheint Alexander die Szene heute selbst nur noch bruchstückhaft präsent zu sein. "Ich kann mich an diese Augenblicke gar nicht mehr so richtig erinnern. Es war intensiv verdammt", schildert er im Promiflash-Interview. Während Hati sich von ihm entfernte, wollte Alexander ihr eigentlich noch etwas mit auf den Weg geben. Doch seine Gefühle in Sätze zu übersetzen, gelang ihm nicht. Seine Sprachlosigkeit in diesem Moment beschreibt die Reality-TV-Bekanntheit mit einem Bild: "Aber trotz alldem finde ich nicht die verdammten Wörter, die meine Gefühle irgendwie in das richtige Kleidungsstück kleiden." Somit blieb Alexander in der entscheidenden Situation das verwehrt, was er sich selbst offenbar gewünscht hätte: Hati noch klar zu sagen, was ihr Abschied in ihm auslöste. Stattdessen konnte er lediglich mitansehen, wie sie ging.

Dass ihm in emotionalen Ausnahmesituationen die Sprache abhandenkommt, ist für Alexander kein einmaliger Ausrutscher, sondern ein grundsätzliches Thema. "Ich fühle so viel, aber finde nicht die passenden Wörter, die es irgendwie beschreiben", sagt er über sich selbst. Sein Mechanismus in solchen Momenten: Er ziehe sich lieber schnell zurück, anstatt sich zu erklären. Bei der Trennung im "Sommerhaus der Stars" führte dieses Verhalten jedoch dazu, dass Alexander kaum noch reagieren konnte. Er blieb zurück und musste Hatis Abschied verfolgen, ohne ihr all das mitteilen zu können, was in ihm vorging. Sein Fazit zu der Szene fällt entsprechend emotional aus: "Ich schaue meiner Frau dabei zu, wie sie geht. Vielleicht kennen es manche Männer. Das ist ein Thema." Seine Äußerungen zeigen damit vor allem, wie sprachlos und machtlos Alexander die damalige Situation nach eigener Aussage machte.

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RTL Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026