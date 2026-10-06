"Mich nicht verdient": So dramatisch ist Alex-Hati-Trennung

In der siebten Folge von Das Sommerhaus der Stars bekommen die Zuschauer nun zu sehen, wie das Liebes-Aus von Hati Suarez und Alexander Molz (31) tatsächlich ablief. Dass die beiden getrennt sind, wurde bereits in der vergangenen Woche verkündet. Nach der Nominierung flogen zwischen den beiden heftig die Fetzen. Anschließend bat die Reality-Bekanntheit ihren Partner zu einem Gespräch unter vier Augen. Unter Tränen zog sie schließlich einen Schlussstrich und beendete die Beziehung: "Ich habe zu viel mit mir machen lassen. Die letzten Tage waren zu viel, mein Herz tut weh. Mein Verstand verliert sich langsam. Es ist over, es ist vorbei. Du hast alles kaputtgemacht. Ich trenne mich jetzt. Das war's." Während Alex nebenbei rauchte, machte Hati deutlich, dass sie keinerlei gemeinsame Zukunft mehr sieht: "Du bist nicht mein Mann. Du bist kein guter Mann. Du wirst meine Kinder nicht erziehen. Ich will nichts von dir. Es reicht."

Mit einem "Warte kurz, bitte" versuchte Alex noch, seine Partnerin aufzuhalten – doch Hati beendete das Gespräch und ging. Der einstige Schauspieler brach daraufhin völlig zusammen und sank zu Boden. Im anschließenden Einzelinterview versuchte er sichtlich fassungslos, die plötzliche Trennung zu begreifen und eine Erklärung für das unerwartete Aus zu finden: "Solange das Herz doch nach einer Person ruft, ergibt sich darauf doch eigentlich der Rest, oder?" Als Hati schließlich das Haus verließ, folgte er ihr nach draußen. Er versuchte erneut, sie zu einem Gespräch zu bewegen, und ging dabei sogar vor ihr auf die Knie. "Lass mich bitte sprechen", flehte er – doch die Reality-TV-Bekanntheit wies ihn ab und ging weiter. Dass die Beziehung wirklich vorbei ist, habe er nach eigenen Angaben erst mit ihrem Abgang realisiert: "Das ist wie ein schlechter Film, der vor mir abläuft. Mit einem unpassenden Ende."

Dass Hati ihre Beziehung im Sommerhaus beendete, war bereits vor der Ausstrahlung bekannt. Die siebte Folge zeigt nun erstmals in voller Länge, wie emotional die Trennung verlief und wie Alex nach ihrem Auszug zusammenbrach. Gleichzeitig wurde deutlich, dass zwischen den beiden bereits vor dem abschließenden Gespräch eine spürbare Distanz entstanden war: Nach dem Streit schlief Hati neben Laura Parrinello, während Nico Legat (28) bei Alex übernachtete. Am Ende reagierte der Realitystar im Interview dann trotzig auf die Entscheidung seiner Ex-Partnerin – trotz eines klaren Liebesbekenntnisses. "Ich liebe sie. Dann hat sie mich nicht verdient. Ist einfach so. Dann hat sie nie das gesehen, was ich sehe. Nie das gefühlt, was ich fühle. Es ist, was es ist", lautete sein Fazit in der Show.

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RTL Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026