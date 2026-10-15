Wird Alexander Molz Hati bei "Fame Fighting" unterstützen?

Am 17. Oktober heißt es für Hati Suarez: Handschuhe an, Mundschutz rein und ab in den Ring. Bei Fame Fighting trifft der Realitystar auf Nelly Noire – und ganz allein steht sie dabei nicht da. Denn ausgerechnet ihr Ex Alexander Molz (31) hält ihr öffentlich den Rücken frei. Im Interview mit Promiflash machte er deutlich, dass er fest an einen Erfolg seiner früheren Freundin glaubt. "Natürlich. Sie wird gewinnen. Sie wird 100 Prozent gewinnen", betonte er. Für ihn steht außer Frage, dass Hati die nötige Härte für den Kampf mitbringt: "Sie ist wie ich. Sie ist eine Löwin. Sie kämpft sich durch das Leben. Sie hat nie was anderes gemacht." Ob er das Spektakel allerdings selbst vor Ort verfolgen und seine Verflossene aus der ersten Reihe anfeuern wird, ließ er wenige Tage vor dem großen Event noch offen.

Auf die direkte Frage, ob er Hati bei ihrem Boxkampf auch persönlich unterstützen werde, antwortete Alexander zurückhaltend: "Das weiß ich noch nicht. Ich werde zumindest mental unterstützen." Ob er also tatsächlich in der ersten Reihe sitzt oder die Daumen aus der Ferne drückt, bleibt also vorerst offen. Klar ist immerhin: Hinter seiner früheren Partnerin steht er für diesen Abend ohne Wenn und Aber. Alexander glaubt fest an Hati und rechnet offenbar nicht nur mit einer starken Leistung, sondern mit einem klaren Erfolg gegen Nelly. Seine Zuversicht begründet er mit ihrem Kampfgeist – und zieht dabei gleich die Parallele zu sich selbst. Beide würden sich wie Löwen durch schwierige Situationen beißen, so seine Einschätzung. Ein Kompliment, das er damit ganz nebenbei auch sich selbst macht.

Die Beziehung der beiden war während der Dreharbeiten zu Das Sommerhaus der Stars zerbrochen. Inzwischen ist das Liebes-Aus auch in der ausgestrahlten Staffel zu sehen. Für Hati war es besonders belastend, die damaligen Szenen Monate später noch einmal am Bildschirm mitzuerleben. Die Aufnahmen holten die schmerzhafte Trennungsphase wieder hoch, obwohl sie längst versucht hatte, sich abzulenken, wieder auf die Beine zu kommen und ihren Alltag weiterzuleben. Vor diesem Hintergrund bekommt Alexanders angekündigte mentale Unterstützung eine besondere Note: Zumindest für den bevorstehenden Kampf traut er seiner Ex öffentlich den Sieg zu.

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Imago Alexander Molz und Hati Suarez bei Fame Fighting in Köln, Juni 2026

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Imago Hati Suarez und Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zur vierten Ausgabe von Fame Fighting in Essen