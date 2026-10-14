Sommerhaus-Szenen haben Hati Suarez wieder heftig eingeholt

Für Hati Suarez dürfte es derzeit besonders schwer sein, die aktuelle Staffel von Das Sommerhaus der Stars zu verfolgen. Schließlich muss der Realitystar vor dem Bildschirm noch einmal miterleben, wie ihre Beziehung zu Alexander Molz (31) während der Dreharbeiten in die Brüche ging. Obwohl seitdem einige Monate vergangen sind und Hati versucht hat, die Trennung hinter sich zu lassen, reißen die ausgestrahlten Szenen offenbar alte Wunden auf. Wie sehr sie das erneute Durchleben der Ereignisse belastet, verriet sie im Gespräch mit Promiflash: "Ekelhaft. Ich habe das einmal erlebt. Dann vergingen ein paar Monate. Und ich habe versucht, mich abzulenken, wieder auf die Beine zu kommen, wieder das Leben zu leben. Jetzt sehe ich das noch mal. Also, es hat mich schon wieder eingeholt, muss ich sagen."

Besonders schwer fällt es Hati offenbar, sich mit einzelnen Momenten aus der gemeinsamen Zeit im Sommerhaus auseinanderzusetzen. Einige Szenen belasten sie sogar so sehr, dass sie die jeweilige Folge nicht vollständig anschauen kann. "Also, es ist eine schmerzhafte Ausstrahlung für mich. Und bei manchen Szenen, die zu hart für mich waren, um sie mir wieder anzuschauen, habe ich den Fernseher auch mal ausgemacht", berichtete sie. Nachdem ihre Beziehung zu Alexander gescheitert war, hatte der Realitystar nach eigenen Angaben viel Zeit gebraucht, um wieder zu ihrem gewohnten Alltag zurückzufinden. Umso schwieriger sei es für sie nun, durch die Ausstrahlung erneut mit den Ereignissen konfrontiert zu werden. Statt die Vergangenheit hinter sich lassen zu können, werden ihr die schmerzhaften Erinnerungen wieder vor Augen geführt.

Dabei hatten Hati und Alexander das Abenteuer "Das Sommerhaus der Stars" ursprünglich noch gemeinsam als Paar begonnen. Doch während der Dreharbeiten spitzten sich ihre Konflikte immer weiter zu, bis Hati schließlich vor laufenden Kameras die Trennung aussprach. In den inzwischen ausgestrahlten Szenen erhob sie dabei auch schwere persönliche Vorwürfe gegen ihren damaligen Freund. Mittlerweile richtet der Realitystar ihren Blick allerdings auf eine ganz andere Herausforderung: Am 17. Oktober 2026 steht für sie ein Auftritt bei Fame Fighting an, auf den sie sich derzeit mit intensivem Training vorbereitet. Damit hat Hati abseits der belastenden TV-Ausstrahlung ein sportliches Ziel vor Augen, auf das sie sich konzentrieren kann.

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Imago Hati Suarez beim Fame Fighting in der Ostermann Arena in Leverkusen

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RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zur vierten Ausgabe von Fame Fighting in Essen