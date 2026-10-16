Er flog vor unbeliebtem Christian raus: Das sagt Nikola Grey

Für Nikola Grey (30) ist das Abenteuer bei Promi Big Brother bereits vorbei: Der Realitystar musste als vierter Kandidat den Container verlassen. Ex-Fußballer Christian Lell (42) darf wiederum weiter um den Sieg kämpfen – obwohl er im Haus und beim Publikum immer wieder für Kritik sorgt. Einige Zuschauer und Mitstreiter empfinden ihn als unsympathisch und werfen ihm vor, sich zu verstellen. Doch wie sieht Nikola die Situation? Während einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash dabei war, machte er deutlich, dass er Christian den Verbleib keineswegs übelnimmt. Für ihn spielte vor allem der Ausgang des entscheidenden Kegel- und Quizspiels eine Rolle. "Am Ende des Tages ist das alles ein Spiel. Es war auch ein Stück weit Zufall, dass ich nominiert wurde", behauptet Nikola.

Hätten er und sein Mitspieler Redo (57) die Challenge für sich entschieden, wäre die Nominierung ganz anders ausgegangen. Im Beisein von Promiflash zeigt sich der Realitystar erstaunlich gelassen. "Ich glaube, Christian wäre dann auf jeden Fall raus gewesen", vermutet Nikola. Seiner Einschätzung nach hätte sich die Gartenseite in diesem Fall gegen den ehemaligen Fußballer entschieden. "Deshalb würde ich sagen, dass es reiner Zufall war, dass er jetzt noch im Container ist", lautet sein Fazit. Eine gezielte Bevorzugung Christians sieht Nikola hinter seinem Auszug also nicht.

Trotz seines frühen Aus bei "Promi Big Brother" zieht der Influencer ein positives Fazit. Gemeinsam mit seiner Frau Kim Virginia Grey (31) habe er durchaus die Möglichkeit gehabt, sich von seiner persönlichen Seite zu zeigen. "Ja, wir hatten auf jeden Fall eine Chance, uns zu öffnen. Ich würde sagen, dass wir das auch absolut getan haben", betont Nikola im Beisein von Promiflash. Beide hätten sich laut ihm souverän unangenehmen oder persönlichen Fragen gestellt. "Wir sind auf viele, eigentlich auf alle Fragen unserer Mitbewohner eingegangen", erklärt er.

Anzeige Anzeige

Joyn Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"