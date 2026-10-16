Neuer Partner: Iris Katzenbergers Ex informierte die Presse

Eigentlich wollte Iris Katzenberger (59) die frisch geschlüpften Schmetterlinge in ihrem Bauch erst einmal im Stillen genießen, doch hinter den Kulissen brennt bereits die Luft: Der Realitystar lernt derzeit einen 31-jährigen Hamburger kennen, doch statt diskret auf Wolke sieben zu schweben, sieht sie sich nun zu einer öffentlichen Schlammschlacht gezwungen. Dass die zarte Kennenlernphase überhaupt an die Öffentlichkeit gelangte, kreidet Iris nämlich vollumfänglich ihrem Verflossenen an. Dieser habe nicht nur die Medien über den neuen Mann an ihrer Seite informiert, sondern versuche derzeit sogar aktiv, ihr frisches Beziehungsglück zu sabotieren. Gegen den Vorwurf, bei der Entstehung der Romanze sei jemand hintergangen worden, setzt sich die 59-Jährige auf Instagram jetzt vehement zur Wehr und stellt klar, dass beide Beteiligten zu Beginn der Annäherung absolut ungebunden waren.

In ihrem Statement findet Iris deutliche Worte und rechnet gnadenlos mit den Gerüchten sowie den mutmaßlichen Störversuchen ab. "Er war seit Mai Single und auch ich war es, als wir zusammenkamen", stellt sie klar und ergänzt voller Wut: "Niemals würde ich eine Beziehung oder eine Ehe zerstören, denn das machen ja andere, wie ihr alle wisst." Auch zum Vorgehen ihres Verflossenen äußert sie sich deutlich und wirft ihm vor, die Presse gezielt mit pikanten Informationen gefüttert zu haben, um die neue Verbindung zu sabotieren: "Hätte mein toller Ex nicht die Presse informiert, wäre auch diese neue Beziehung nicht an die Öffentlichkeit geraten. [...] Vielleicht sollten sich gewisse Personen mal auf die eigene neue Liebe zum Manager (hüstele) und Freunde konzentrieren und andere Menschen in Ruhe lassen! Die 100.000 Euro von mir müssten doch noch schmecken?" Die mutmaßlich hinterlistige Aktion bewirkt bei ihr und ihrem neuen Partner laut Iris jedoch das genaue Gegenteil: All das schweiße sie nur noch mehr zusammen.

Schon zuvor hatte sich Iris, deren älteste Tochter Daniela Katzenberger (40) ist, vehement gegen kritische Reaktionen zu ihrer neuen Romanze gewehrt, da vor allem der Altersunterschied von 28 Jahren für Diskussionen gesorgt hatte. Während die Dschungelcamperin 59 Jahre alt ist, zählt der Mann aus Hamburg 31 Lenze, was ihr einige abwertende Kommentare einbrachte. Für sie sei jedoch allein entscheidend, dass zwei Menschen zueinanderfinden, weshalb sie sich von derlei Spitzen keineswegs beirren lassen will. Mit ihrem Statement macht sie deutlich, dass sie trotz aller Nebengeräusche und mutmaßlichen Aktionen ihres Ex an der neuen Liebe festhält.

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iris_klein_mama Iris Katzenberger im September 2026

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Imago Iris Klein bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

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