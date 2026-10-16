Samira-Comeback? Serkan Yavuz macht Ankündigung im Live-TV

Serkan Yavuz (33) hat die Zuschauer von "Promi Big Brother – Die Late Night Show" gehörig auf die Folter gespannt. Moderator Jochen Bendel (58) kündigte in der Livesendung großspurig an: "Wir haben noch eine Neuigkeit zu verkünden. Serkan, wir werden gleich hier etwas droppen." Schon machten die wildesten Vermutungen die Runde. Viele im Publikum rechneten fest damit, dass der Realitystar ein Liebescomeback mit seiner Ex Samira Yavuz (32) bekannt geben würde. Doch zunächst musste das Publikum mehrere Werbepausen und Gespräche auf der Couch überstehen, bevor Serkan endlich mit der Sprache herausrückte. An seiner Seite saßen Anouschka Renzi (62) und Cecilia Asoro (30). Jochen fragte schließlich: "Bist du wieder mit Samira zusammen?"

Bei der Auflösung ließ es sich Serkan nicht nehmen, mit den Gerüchten zu spielen. "Also, zusammen ist ja schon mal eine gute Überleitung. Ich bin nicht mit Samira zusammen, sondern mit Cecilia", behauptete er und löste beim Publikum Aufruhr aus. Kurz darauf klärte Serkan aber auf: "Aber nur bei The Power noch mal. Ich habe die Ehre, ich darf noch mal bei der zweiten Staffel teilnehmen. Es wird legendär." Dass Jochen selbst Teil der neuen Staffel ist, versteckte er nicht lange. "Ich kann das bestätigen, ich war auch bei 'The Power'", verriet er. Die Überraschung folgte übrigens kurz nach dem Aus von Anouschka bei Promi Big Brother.

Dass er und Samira trotz aller Gerüchte kein Paar sind, hatten die zwei schon vor wenigen Tagen klargestellt. In einer Folge von Samiras Podcast "Main Character Mode" sprachen die beiden offen über ihren Beziehungsstatus. "Es fragen ja immer alle: 'Und seid ihr zusammen? Was ist zwischen uns und so?'", leitete Serkan das Thema ein. Seine Antwort war eindeutig: "Nein, wir sind nicht zusammen. Es ist alles super so." Neue Partner gebe es ebenfalls nicht. Wie schnell die Spekulationen losgehen, hatte Samira kurz zuvor bei einer Veranstaltung von Comedian Özcan Coşar erlebt. Eine Frau habe erst nach einem Foto gefragt und dann direkt nachgelegt: "Und seid ihr wieder zusammen?"

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jochen Bendel, Moderator

Anzeige Anzeige

Imago Cecilia Asoro, Model

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Anzeige