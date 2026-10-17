Keine Unbekannte: Mou Naksh zeigt erstmals seine Freundin

Jetzt ist das Rätsel gelöst: Mou Naksh hat endlich enthüllt, wer die Frau an seiner Seite ist. Bereits Ende September hatte der Realitystar angedeutet, wieder in festen Händen zu sein, den Namen seiner neuen Partnerin damals aber noch für sich behalten. Nun machen die beiden ihre Beziehung öffentlich und teilen auf Instagram gleich mehrere gemeinsame Aufnahmen, auf denen sie vertraut miteinander posieren. Dazu schreiben Mou und seine Freundin Eileen: "Kein neues Kapitel, nur die erste Seite, die ihr zu sehen bekommt." Auch Eileen dürfte einigen Reality-Fans bekannt vorkommen: Sie war in der vergangenen Staffel von "Ex on the Beach" dabei. Dort kam sie Gigi Birofio (27) näher – die beiden flirteten vor laufenden Kameras und bandelten miteinander an.

Nach den Dreharbeiten ging die Geschichte zwischen Eileen und Gigi zunächst abseits der Öffentlichkeit weiter. Die beiden saßen gemeinsam auf dem Rückflug, kurz darauf besuchte Eileen ihn in Stuttgart und blieb gleich eine ganze Woche bei ihm. Anschließend telefonierten sie täglich und wollten herausfinden, ob ihre Verbindung auch außerhalb der TV-Kulisse Bestand hat. Doch nach rund drei Monaten und mehreren On-off-Phasen zog Eileen schließlich einen Schlussstrich. Auf Instagram erklärte sie ihre Entscheidung deutlich: "Weil er einfach nicht ready ist für eine Beziehung. Und ich habe das schon relativ schnell gemerkt." Mit den ersten gemeinsamen Bildern mit Mou rückt nun eine neue Liebe in den Mittelpunkt – und die präsentieren die beiden ganz offen ihren Followern.

Dass Mou sich eine gemeinsame Zukunft mit seiner Partnerin auch vor der Kamera vorstellen kann, hatte er bereits angedeutet. Der Realitystar zeigte sich offen für Formate, in denen Paare gemeinsam antreten und sich verschiedenen Herausforderungen stellen müssen. Besonders reizen würden ihn Shows, in denen er mit seiner Freundin Spiele und Challenges meistern kann. Ein Format kommt für ihn allerdings nicht infrage: Bei Temptation Island würde Mou nicht mitmachen. Der Grund liegt auf der Hand – seine noch junge Beziehung möchte er nicht ausgerechnet in einer Verführungsshow aufs Spiel setzen. Ob Mou und Eileen also schon bald gemeinsam im TV zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten. Auf Instagram geben die beiden ihren Fans aber bereits erste Einblicke in ihr Liebesglück.

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Instagram / moumen_kam_naksh Mou Naksh und seine Freundin Eileen

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Imago Luigi Gigi Birofio bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / moumen_kam_naksh Mou Naksh und seine Freundin Eileen

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