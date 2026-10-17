Hin- und hergerissen: Romina Palm möchte "bald" ein Baby

Romina Palm (27) hat ihre Community an ihren Gedanken zur weiteren Familienplanung teilhaben lassen. In einer Fragerunde auf Instagram verriet das Model, dass es und sein Partner Christian Wolf (31) sich offenbar schon bald ein zweites Kind wünschen. Damit gab Romina einen persönlichen Einblick in ihre gemeinsamen Zukunftspläne. Dabei ist Töchterchen Hazel gerade einmal etwas über ein Jahr alt. Gleichzeitig zieht es Romina aber auch zurück in die Modelwelt: Nach ihrer Babypause möchte sie wieder häufiger vor der Kamera stehen und auf dem Laufsteg laufen. "Ich will unbedingt noch ein weiteres Kind. Und auch am liebsten bald. Es gibt für mich kein schöneres Gefühl, als Mama zu sein. Und es wird immer schöner", schrieb sie, betonte aber auch: "Auf der anderen Seite aber, habe ich jetzt 'Blut geleckt' und möchte wieder mehr vor die Kamera oder auf den Laufsteg. Ich bin noch unentschlossen, wie ihr merkt ..."

Für Romina ist Hazel das erste Kind, während Christian bereits zum zweiten Mal Vater geworden ist. Neben der Familienplanung interessierten sich ihre Follower auch dafür, welche Vorstellungen sich seit ihrer eigenen Kindheit verändert haben. Romina erinnerte sich daran, dass sie als kleines Mädchen überzeugt gewesen sei, Erwachsene hätten irgendwann auf alles eine Antwort und wüssten stets genau, was sie tun. Heute sehe die Realität anders aus: Inzwischen frage sie bei fast allem "Chatti", hoffe, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und tue manchmal einfach nur so, als hätte sie einen Plan. Ein Umstand, mit dem sie offenbar gut leben kann. "Ich glaube, das finde ich heute irgendwie schön. Dass man gar nicht alles wissen und können muss, um sein Leben gut zu meistern", stellte sie klar und fügte hinzu: "Man darf auch mit 27 noch Dinge ausprobieren, seine Meinung ändern und manchmal einfach improvisieren. Ich glaube, als Kind stellt man sich Erwachsensein viel fertiger vor, als es eigentlich ist."

Immer wieder gibt Romina ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre Gedankenwelt. In einer Instagram-Story zeigte sie sich vor wenigen Wochen ebenfalls ehrlich und gab zu: "Ich traue mich das fast nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, ob man das öffentlich so ehrlich sagen darf ... Die erste Zeit als Mama hat mich überfordert." Trotz aller Liebe zu Hazel habe sie sich damals gefragt: "Wird es irgendwann leichter?" Sie beschrieb die erste Zeit als "komplette Lebensumstellung" mit "neue Verantwortung, neue Routinen und so viele Gefühle gleichzeitig". Und sie machte auch klar: "Und auch heute ist nicht immer alles leicht. Es gibt weiterhin anstrengende Phasen, schlechte Tage und Momente, in denen ich denke: Puh, das ist gerade echt viel."

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel im April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit Tochter Hazel