Stefan Braun vor Sophia ausgerastet: Darum trennte sich Iris

Nun ist bekannt, was für Iris Katzenberger (59) letztlich der ausschlaggebende Punkt für das Liebes-Aus mit Stefan Braun war. In den neuen Folgen der Doku "Daniela Katzenberger" spricht die TV-Bekanntheit offen über das Ende ihrer Beziehung. Während eines gemeinsamen Campingurlaubs am Gardasee kam es zum entscheidenden Streit, der die Situation endgültig eskalieren ließ. Bei dem Zoff verlor Stefan laut Iris die Beherrschung und beschimpfte lautstark die ganze Runde – mit am Tisch saßen dabei auch Daniela Katzenberger (40) und ihre Tochter Sophia Cordalis (11). Für Iris war damit eine Grenze überschritten. "Stefan hat einen riesengroßen Fehler gemacht", stellt sie klar. Dass er sie selbst oder ihre Freunde anbrülle, könne sie noch verkraften: "Ich schreie gerne zurück." Doch bei ihrer Enkelin höre der Spaß auf. "Er hat vor Sophia geschrien. Das geht bei mir gar nicht. Das ist ein No-Go", betont sie in der Sendung.

Auch Stefan sieht sein Verhalten im Nachhinein kritisch. "Das war ziemlich schei*e von mir", räumt er gegenüber RTL ein. Iris wiederum schildert, wie unangenehm ihr die Situation war: "Ich hab mich fremdgeschämt, weil das Mädchen sitzt da und er schreit rum. Geht gar nicht." Noch im Urlaub zog sie die Konsequenzen und kündigte ihrem Partner das Aus an: "Wenn wir zu Hause sind, dann kannst du deine Sachen packen." Dem Eklat gingen bereits jede Menge Chaos und angespannte Nerven voraus. Aufgrund einer Doppelbuchung musste ein Teil der Reisegruppe den Campingplatz verlassen. In der Folge eskalierte der Streit zwischen Iris und Stefan, sodass die Situation zwischen den beiden endgültig aus dem Ruder lief. "Wir haben uns so gestritten, dass wir beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen", lautet ihr Fazit. Sie hinterfragt sich zudem: "Wenn du noch nicht mal in der Lage bist, ein paar Tage mit mir im Campingurlaub zu bestehen, wie willst du eine Beziehung mit mir führen, wenn dir das schon zu viel ist?"

Trotz des heftigen Streits hatte Stefan damals betont, dass seine Gefühle für Iris und ihre Familie weiterhin stark seien: "Ich liebe die Frau. Ich liebe die Familie." Während des Urlaubs habe Stefan sich jedoch zunehmend ausgegrenzt und unverstanden gefühlt. Nach der Trennung blieb Daniela Katzenbergers Mutter nicht lange allein: Bereits im Sommer lernte sie auf einem Weinfest einen 37-jährigen Mann kennen. Die Beziehung zu dem 22 Jahre jüngeren Mann hielt jedoch nicht lange. Inzwischen soll erneut ein neuer Mann an ihrer Seite sein. Laut Bild handelt es sich um einen 31-Jährigen aus Hamburg, der 28 Jahre jünger ist als sie. Seine Identität möchte Iris vorerst für sich behalten, das neue Glück bestätigte sie dem Blatt aber mit den Worten: "Ja, es stimmt. Ich bin sehr glücklich."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Iris Klein, April 2025

Anzeige Anzeige

Imago Iris Katzenberger beim "Promi Big Brother" Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf