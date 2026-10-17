"9-1-1: Nashville" ehrt Chad Lowes verstorbene Tochter Fiona

Die ABC-Serie "9-1-1: Nashville" hat ihre Staffelpremiere mit einer stillen, bewegenden Geste beendet. Am Ende der ersten Folge der zweiten Staffel, die am 15. Oktober 2026 ausgestrahlt wurde, erschien ein Foto von Fiona Lowe auf dem Bildschirm. Daneben standen ihr Name und die Worte "In Loving Memory" – auf Deutsch "In liebevoller Erinnerung". Fiona war die Tochter von Regisseur Chad Lowe (58) und seiner Frau Kim Painter. Sie starb am 29. September 2026 im Alter von nur 13 Jahren. Chad, der jüngere Bruder von Schauspieler Rob Lowe (62), führte bei mehreren Episoden des Serienablegers Regie. Mit der Einblendung gedachte das Team der Verstorbenen und drückte seiner Familie sein Mitgefühl aus. Die Widmung kam ohne große Worte aus und verlieh dem Ende der Folge eine besonders berührende Note.

Der Gerichtsmediziner von Los Angeles bestätigte inzwischen, dass Fiona durch Suizid starb. Bereits kurz nach ihrem Tod hatten sich ihre Eltern mit einem gemeinsamen Statement an die Öffentlichkeit gewandt und an ihre mittlere Tochter erinnert. Sie sei ein "liebevolles junges Mädchen" gewesen, "das klug und kreativ war und gerne tanzte", hieß es darin. Weiter schrieben der Regisseur und seine Frau: "Sie wurde von ihren Schwestern verehrt und von ihren Eltern innig geliebt. Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens." Zugleich bat die Familie darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren. Chad Lowe äußerte sich seitdem nicht ausführlicher öffentlich zu dem Verlust. Die Gedenkeinblendung am Ende der Premierenfolge ist damit ein stilles Zeichen der Anteilnahme aus seinem beruflichen Umfeld.

Neben Fiona haben Chad und Kim zwei weitere Töchter: die 17-jährige Mabel und die zehnjährige Nixie. Anfang Oktober meldete sich Mabel auf Instagram zu Wort und teilte mehrere gemeinsame Fotos mit ihrer Schwester. Dazu widmete sie Fiona bewegende Zeilen: "Ich liebe dich so sehr, Fiona. Ich wünschte, deine kurze Zeit hier wäre leichter gewesen, und ich hoffe, du findest jetzt Frieden." Außerdem schrieb die Jugendliche: "Ich werde dich für immer ehren und deine Erinnerung lebendig halten. Ich liebe dich, ich hoffe, du wusstest, wie sehr." Chad und Kim sind seit 2010 verheiratet. Bekannt wurde der Schauspieler unter anderem durch die Serie "Life Goes On", für die er 1993 mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. In den vergangenen Jahren konzentrierte er sich vor allem auf seine Arbeit als Regisseur verschiedener Fernsehproduktionen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / ichadlowe Chad Lowes Tochter Fiona

Instagram / ichadlowe Chad Lowe mit seiner Familie

Instagram / mabellowe_ Fiona und Mabel Lowe, Töchter von Chad Lowe und Kim Painter