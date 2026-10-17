Joe Burrows Freundin Olivia enthüllt Kampf gegen Magersucht

Olivia Ponton (24) hat sich diese Woche von einer verletzlichen Seite gezeigt. In einem sehr persönlichen Video auf TikTok sprach das Model offen darüber, dass es viele Jahre lang mit verschiedenen Essstörungen zu kämpfen hatte, insbesondere mit Magersucht. Mit ihrem Clip möchte die Influencerin, die seit knapp zwei Jahren als mutmaßliche Freundin von NFL-Profi Joe Burrow (29) gilt, vor allem mit falschen Vorstellungen rund um Anorexie und den vermeintlichen Traumkörper aufräumen. "Magersüchtig zu sein, wird dir in neun von zehn Fällen nicht den Körper bescheren, nach dem du dich sehnst oder den du dir wünschst", stellte sie klar. Auf dem Höhepunkt ihrer Erkrankung sei sie an ihrem persönlichen Tiefpunkt angekommen. Damals habe sie sich weder gesund noch wohl in ihrem eigenen Körper gefühlt.

Besonders ein Klischee möchte Olivia aus der Welt schaffen: dass Models und andere Menschen, die beruflich auf ihre Figur achten müssen, grundsätzlich nichts essen würden. "Ich habe das Gefühl, dass es ein riesiges Missverständnis über Models oder Menschen gibt, die ihren Körper berufsbedingt auf eine bestimmte Art und Weise in Form halten müssen: dass wir nichts essen – und das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein", betonte sie in ihrem Clip. Die schwerste Phase ihrer Erkrankung habe auch ihr Aussehen deutlich beeinflusst: "Ich habe nie schlechter ausgesehen als zu dem Zeitpunkt, als ich auf dem absoluten Höhepunkt meiner Essstörungen war. Ich sah fahl aus; mein Körper entwickelte sich überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte." Heute achte sie nach eigenen Angaben bewusst auf ausreichend Schlaf, genug Essen und regelmäßigen Sport. Zudem verzichte sie auf Alkohol und zuckerhaltige Getränke.

Inzwischen fühle sie sich so gut wie nie zuvor. "Und jetzt, als jemand, der genau den Dingen Priorität einräumt, die ich gerade erklärt habe, habe ich mich noch nie besser gefühlt und noch nie besser ausgesehen", erklärte Olivia. Ein schneller Prozess sei das allerdings nicht gewesen: "Und glaubt mir, wenn ich sage: Ich habe dafür viele, viele Jahre gebraucht." Heute ist es ihr wichtig, über die Erkrankung aufzuklären. "Als jemand, der mit vielen, vielen Formen von Essstörungen gekämpft hat – insbesondere mit Anorexie –, möchte ich darüber sprechen", erklärte sie. Olivia arbeitet unter anderem als Model für Victoria's Secret und die Bademodenausgabe von Sports Illustrated. Auf TikTok und Instagram erreicht sie insgesamt rund zehn Millionen Follower. Neben ihrer Karriere sorgen seit knapp zwei Jahren auch Liebesgerüchte um sie und Bengals-Quarterback Joe für Aufmerksamkeit. Befeuert wurden die Spekulationen durch einen Einbruch in Joes Haus in Ohio im Dezember 2024, bei dem Olivia ein eingeschlagenes Fenster meldete. 2025 folgten gemeinsame Sichtungen bei der Formel 1 in Miami und bei einem Event in New York. Eine Beziehung haben die beiden bislang allerdings nicht offiziell bestätigt.

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Getty Images Olivia Ponton, Model und Influencerin, 2025

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Getty Images Olivia Ponton, Model und Influencerin, 2024

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joe Burrow und Olivia Ponton

Wie findet ihr, dass Olivia so offen mit ihrer Vergangenheit mit Magersucht umgeht? Mutig und wichtig – damit kann sie mit gefährlichen Schönheitsidealen aufräumen. Solche persönlichen Themen dürfen auch privat bleiben. Ergebnis anzeigen