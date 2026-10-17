Stimmung ist im Keller: Promi-BB-Stars rasseln aneinander

Am Samstag heißt es für die acht verbliebenen Bewohner von "Promi Big Brother": Umzug nach draußen. Der große Bruder nimmt sich das Haus für eine Renovierung vor, deshalb müssen die Stars gemeinsam in den Garten ziehen. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, denn nach dem Auszug von Anouschka (62) ist die Laune ohnehin schon auf dem Tiefpunkt. Dauerregen und das beengte Zusammenleben im Außenbereich machen die Lage nicht besser, wie im "Promi Big Brother-Livestream" zu sehen ist. Maurice (28) deutet das Wetter prompt als schlechtes Omen: "Der Himmel weint. Als ob Unheil bevorsteht, ich schwör", erklärt er in der Sendung. Es dauert natürlich nicht lange, bis der alte Zoff wieder hochkocht. Auf superengem Raum treffen genau die Kandidaten wieder aufeinander, die sich draußen wohl lieber aus dem Weg gegangen wären. Vor allem zwischen Nina (23) und Christian (42) herrscht nach wie vor absolute dicke Luft.

Nina nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und stellt klar, dass sie mit dem Ex-Bayern-Profi absolut nichts mehr am Hut haben will. Ihre klare Ansage an ihn: Er soll ihren Namen in Zukunft einfach aus dem Spiel lassen. "Ich habe überhaupt keine Lust mehr, mit ihm in Kontakt zu treten. Ich habe ihm nicht mehr viel zu sagen, außer dass er bitte meinen Namen nicht mehr in den Mund nehmen soll. Er soll mich in Ruhe lassen. Er hat so viel Scheiße über mich erzählt wie noch keiner in meinem Leben", stellt sie bei "Promi Big Brother" klar. Unterstützung bekommt sie von Francesca, die sich ebenfalls deutlich gegen Christian positioniert und ihn als Redflag abstempelt. Einen Sieg gönnt sie im Grunde jedem im Haus – nur ihm eben nicht. "Es dürfen hier wirklich alle gewinnen, außer er!", betont sie in der Show.

Aber nicht nur das Beziehungsdrama sorgt für Zoff im Garten. Auch beim Essen wird es extrem ungemütlich, weil die Vorräte knapp werden. Gedeon (57) wirft Reste von Nudeln einfach, ohne zu fragen, in die Tonne – und das, obwohl Nadja (44) noch gar nicht satt ist. Die Aktion sorgt für richtig miese Stimmung und drückt die Laune im Camp endgültig in den Keller. Statt als Team zusammenzuhalten, spaltet dieser Vorfall die Gruppe nur noch mehr. Zwischen Regen, Renovierung und wenig Proviant bleibt den Kandidaten damit kaum ein Rückzugsort, um den Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Wie sich die Fronten im Garten weiterentwickeln, zeigt sich in den kommenden Folgen.

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