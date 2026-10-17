Wieder ein Paar? Daymian Weiß lässt sich von Smilla trösten

Für Daymian Weiß endete der Abend bei Fame Fighting 4 in der Essener Grugahalle anders als erhofft: Im Ring musste er sich Max Bornmann (30) geschlagen geben. Doch nach der Niederlage sorgte eine Szene abseits des Kampfgeschehens für Gesprächsstoff. Sichtlich niedergeschlagen saß Daymian auf einer Bank – dicht an seiner Seite: seine Ex-Freundin Smilla Eckerle. Auf einem Foto, das der Realitystar selbst auf Instagram teilte, schmiegt sie ihren Kopf an seine Schulter und legt ihre Hand zärtlich auf sein Bein. Die vertraute Geste lässt die Frage aufkommen, ob sich die beiden nach dem Boxevent wieder nähergekommen sind. Eine klare Antwort darauf bleibt Daymian bislang schuldig. Stattdessen sorgt die innige Aufnahme für Spekulationen darüber, wie es aktuell um das Verhältnis der beiden Ex-Partner steht.

Auf der Aufnahme sitzt Daymian mit zerzaustem Haar und einer Wasserflasche in der Hand auf der Bank, während Smilla ihm Trost spendet und seine Nähe sucht. Dazu teilte der Germany Shore-Star eine vieldeutige Botschaft: "Manchmal erzählen Bilder mehr, als Worte es könnten. Nicht jeder Kampf endet mit einem Sieg. Aber manchmal zeigt sich gerade in den Momenten, in denen es nicht nach Plan läuft, was wirklich zählt. Manche Dinge muss man nicht erklären." Ob hinter der vertrauten Szene tatsächlich ein Liebes-Comeback steckt oder Smilla ihrem Ex-Freund lediglich freundschaftlich zur Seite stand, bleibt offen. Unterdessen erhält Daymian in den Kommentaren jede Menge Zuspruch. Zahlreiche Fans würdigen seinen Einsatz im Ring, feiern ihn als "Gewinner der Herzen" und loben, er habe "gekämpft wie ein Löwe".

Dass Daymian bei Fame Fighting 4 überhaupt in den Ring stieg, stand erst kurzfristig fest. Er sprang für Fabio Knez (33) ein, nachdem dessen geplantes Duell gegen Max geplatzt war. Auch mit Blick auf die bisherige Boxerfahrung trafen zwei unterschiedliche Voraussetzungen aufeinander: Während Daymian bereits einen Sieg im Ring verbuchen konnte, feierte Max sein Debüt. Vor dem Kampf hatte sich Daymian noch ausgesprochen siegessicher gezeigt. Doch im Ring nahm das Duell eine andere Wendung als erhofft: Max setzte sich vorzeitig durch Knock-out durch. Nach der Niederlage richtet sich die Aufmerksamkeit nun auch auf Daymians Verhältnis zu Smilla. Die beiden Realitystars waren früher ein Paar. Das innige Foto nach dem Kampf heizt zwar die Spekulationen über eine mögliche Annäherung an, einen neuen Beziehungsstatus haben die beiden bislang jedoch nicht bestätigt.

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Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß nach Fame Fighting 4 im Oktober 2026

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Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025

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Imago Daymian Weiss bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2025 im Atlantic Hotel Essen

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