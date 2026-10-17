Kurzfristige Absage: Elke Heidenreich muss operiert werden

Elke Heidenreich (83) muss ihren Auftritt in der Kölner Philharmonie kurzfristig absagen. Wie die Autorin dem Kölner Stadt-Anzeiger bestätigte, ist sie bei einem Unfall umgeknickt und hat sich dabei eine Sehne im linken Fuß gerissen. Die Verletzung macht nun einen Eingriff nötig: Am kommenden Montag soll die Sehne operativ wieder angenäht werden. Damit fällt der für den 23. Oktober 2026 geplante Abend ins Wasser. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem Pianisten Marc-Aurel Floros, hatte die Literaturkritikerin geplant, ihr aktuelles Programm "Neulich im Himmel" vorzustellen. Darin treffen Literatur und Musik aufeinander: Während Elke aus ihren Texten liest, begleitet Floros sie am Klavier. Doch statt gemeinsam auf der Bühne zu stehen, muss sich Elke nun zunächst auf ihre Genesung konzentrieren, wie RTL berichtet.

Auch die Kölner Philharmonie meldete sich inzwischen zu Wort und bestätigte den Ausfall: "Die Veranstaltung 'Neulich im Himmel' mit Elke und Marc-Aurel Floros muss leider abgesagt werden. Aufgrund eines Unfalls und einer daraufhin notwendigen Operation kann Elke den Termin nicht wahrnehmen." Bereits gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Ob die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, steht bislang noch nicht fest. Einen letzten Auftritt vor der Operation soll Elke allerdings noch absolvieren: Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, ist für Sonntag und damit kurz vor dem Eingriff ein weiterer Termin geplant.

Für die Autorin ist es innerhalb weniger Monate bereits die zweite Verletzung. Im Juni 2026 brach sie sich die Schulter und musste deshalb im Krankenhaus behandelt werden, so RTL. Damals teilte sie bei Instagram ein Bild aus einem menschenleeren Klinikflur und nahm die Sache mit Humor: "19. Juni: Shit happens, Schulter gebrochen. Und ich kann mir kein freundlicheres und besseres Krankenhaus dafür wünschen als das Dreifaltigkeits in Wesseling", schrieb sie dazu. Auch privat sind Elke und Marc-Aurel Floros ein Paar. Seit Jahren treten die beiden gemeinsam auf und verbinden bei ihren Veranstaltungen Literatur und Musik. Während Elke ihre Texte vorträgt, begleitet Floros sie am Klavier und verleiht den Lesungen den passenden musikalischen Rahmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elke Heidenreich beim Henri-Nannen-Award in Hamburg, 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Autorin Elke Heidenreich bei der lit.COLOGNE 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Elke Heidenreich bei der Frankfurter Buchmesse 2021