Geschützt: Sie sind erste "Promi Big Brother"-Finalisten

Bei Promi Big Brother ist die Entscheidung gefallen: Georgina Stumpf und Francesca Morgese haben sich als erste Finalistinnen der diesjährigen Staffel in Stellung gebracht. In einem Livespiel in der Arena setzten sich die beiden gegen ihre Mitbewohner durch und sicherten sich damit jeweils den begehrten Nominierungsschutz. Das bedeutet: Bis zum großen Finale können sie nicht mehr aus der Show gewählt werden. Für das Spiel traten die sechs verbliebenen Bewohner in zwei Dreiergruppen an, die per Zufall zusammengestellt wurden. Georgina musste sich gegen Axel Schulz (57) und Gedeon Burkhard (57) behaupten, während Francesca es mit Maurice Dziwak (28) und Nadja Benaissa (44) zu tun bekam. Die Aufgabe war für beide Gruppen identisch – und verlangte vor allem eines: Nerven und eine ruhige Hand. Denn die Kandidaten mussten Münzen ausbalancieren.

Die Erleichterung über die beiden geschützten Finalplätze war deutlich zu spüren. Francesca feierte ihren Erfolg ausgelassen und lautstark, Georgina liefen dagegen die Freudentränen über das Gesicht. Trotz des Konkurrenzkampfs, der dem Spiel vorausgegangen war, blieb die Stimmung unter den Bewohnern freundschaftlich: Nach der Entscheidung kamen alle zusammen und fielen sich überglücklich in die Arme. Gemeinsam feierte die Gruppe die beiden Siegerinnen. Doch damit nicht genug: Georgina und Francesca durften zwei weitere Kandidaten schützen, die ebenfalls ins Finale einziehen. Sie wurden ins Sprechzimmer gebeten.

Influencerin Georgina entschied sich für Nadja. Reality-TV-Bekanntheit Francesca wählte wiederum Maurice fürs Finale. Axel und Gedeon landeten damit auf der Abschussliste. Am Ende sollte das Zuschauervoting entscheiden, wer von den beiden Herren sich ebenfalls über ein Finalticket freuen durfte. Nur kurz zuvor flog ein weiterer Kandidat raus: Christian Lell (42). Der Ex-Sportler wurde direkt zu Beginn der 14. Liveshow auf die Exitliste gesetzt. Beim Publikumsvoting erhielt er schließlich die wenigsten Stimmen. Kurz darauf machte er sich im Netz zur Lachnummer. Grund waren seine ungeschickten Worte gegenüber Moderatorin Marlene Lufen (55).

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Imago Georgina Gia Stumpf beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Joyn Francesca Morgese bei "Promi Big Brother"

Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

Imago Nadja Benaissa bei der Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026