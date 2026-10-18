Nach Sohn Presleys Tod: Cindy Crawford bricht ihr Schweigen

Cindy Crawford (60) hat sich nach dem Tod ihres Sohnes Presley Gerber (†27) erstmals zu Wort gemeldet. Der Sohn des Models war am 20. September 2026 im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Auf Instagram teilte Cindy ein Schwarz-Weiß-Foto von Presley und richtete einige bewegende Zeilen an ihre Follower. "Wir sind unendlich untröstlich über den Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders", heißt es in dem Beitrag. Die Worte stammen von Cindy, ihrem Ehemann Rande Gerber (64) und ihrer Tochter Kaia Gerber (25). Kaia teilte den Post ihrer Mutter kurz darauf auch auf ihrem eigenen Account und schloss sich damit dem öffentlichen Abschied an. Wochenlang hatten sich die Angehörigen nach dem Todesfall nicht öffentlich geäußert.

Laut TMZ starb Presley in einer betreuten Entzugseinrichtung in Santa Monica. In ihrem Statement blickt Cindy besonders auf die gemeinsame Zeit zurück: "Wir fühlen uns so gesegnet, Presley 27 Jahre lang in unserem Leben gehabt zu haben. Er ist eine liebe, wunderschöne Seele, die geliebt hat und geliebt wird, jetzt und für immer." Besonders hebt die Familie hervor, wie Presley nach außen aufgetreten ist. "Wir sind so stolz darauf, wie er sich der Welt gezeigt hat, mit Güte und Verletzlichkeit", heißt es weiter. Außerdem bedankt sich Cindy für die große Anteilnahme – sowohl von Menschen aus dem persönlichen Umfeld als auch von Fremden, die den Schmerz der Familie nachempfinden und ihr Beileid bekundet haben.

"Bis wir uns wiedersehen, unser süßer Junge. Wir lieben dich für immer, Mom, Dad und Kaia", schlossen Presleys Angehörige ihren Beitrag ab. Presley war wie seine Mutter und seine Schwester als Model bekannt. Er war der ältere Bruder von Kaia, die mittlerweile 25 Jahre alt ist. Nur wenige Wochen vor dem Tod ihres Bruders hatte sie öffentlich über dessen Suchtprobleme gesprochen. Presley hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Schlagzeilen über sein Privatleben zu kämpfen. Seine Eltern Cindy und Rande sind seit 1998 verheiratet, Presley kam ein Jahr später zur Welt. Sowohl Presley als auch Kaia standen früh vor der Kamera und traten damit in die Fußstapfen ihrer Mutter.

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Instagram / cindycrawford Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber (v.l.n.r.)

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Getty Images Kaia und Presley Gerber bei den Fashion Awards 2018 in London

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Weltpremiere von Apple TV+ "Palm Royale" im Samuel Goldwyn Theater