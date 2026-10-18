Wegen KI: Nicolas Cage will nie wieder für Amazon arbeiten

Nicolas Cage (62) hat auf einem Panel der New York Comic Con überraschend offen über seine Zusammenarbeit mit Amazon Studios gesprochen. Wie OK! berichtet, sieht der Schauspieler nach der inzwischen abgesetzten Prime-Video-Serie "Spider-Noir" offenbar keine gemeinsame Zukunft mehr mit dem Unternehmen. Der Grund ist Amazons Haltung zum Thema künstliche Intelligenz. Nicolas hatte sich geweigert, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, die dem Studio den Einsatz von KI bei der Serie erlaubt hätte. "Amazon ist ein sehr KI-freundliches Unternehmen, das 50 Milliarden Dollar in OpenAI investiert hat. Ich bin kein KI-freundlicher Schauspieler, also zähl eins und eins zusammen! Ich gehöre nicht zu ihrem Club", stellte er vor dem Publikum klar. Anschließend ergänzte er: "Ich habe die Einverständniserklärung nicht unterschrieben, die ihnen erlaubt hätte, KI bei 'Spider-Noir' einzusetzen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr mit dem Studio zusammenarbeiten, aber das ist okay."

Amazon hatte "Spider-Noir" nach nur einer Staffel beendet – und das, obwohl die Produktion elf Emmy-Nominierungen erhielt und fünf der Preise gewann. Dass Nicolas beim Thema KI kein Blatt vor den Mund nimmt, ist allerdings nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr hatte er sich bei den Saturn Awards deutlich gegen digitale Eingriffe in schauspielerische Leistungen ausgesprochen. "Es ist eine Sackgasse, wenn ein Schauspieler auch nur ein kleines bisschen zulässt, dass ein KI-Roboter seine oder ihre Darstellung manipuliert", mahnte er damals laut OK!. Und weiter: "Aus einem Zentimeter wird irgendwann ein Kilometer, und jegliche Integrität, Reinheit und Wahrheit der Kunst wird ausschließlich durch finanzielle Interessen ersetzt. Das dürfen wir nicht zulassen." Auch im Zusammenhang mit seinem Superman-Auftritt in "The Flash" hatte der Oscarpreisträger technische Manipulationen kritisiert und betont, bestimmte Momente der fertigen Szene nie selbst gedreht zu haben.

In "Spider-Noir" verkörperte Nicolas den gealterten, vom Pech verfolgten Privatdetektiv Ben Reilly, der sich im New York der 1930er-Jahre mit seiner Vergangenheit als einziger maskierter Superheld der Stadt auseinandersetzen muss. Die achtteilige Serie startete am 27. Mai 2026 bei Prime Video. Neben Nicolas gehörten unter anderem Brendan Gleeson (71), Jack Huston (43), Li Jun Li und Lamorne Morris (43) zur Besetzung. Trotz des Serien-Aus bleibt der Schauspieler dem Fernsehen erhalten: Er soll in der fünften Staffel der HBO-Krimiserie "True Detective" mitspielen. Kreativ möchte er sich künftig vor allem jüngeren Filmschaffenden anschließen, die im Do-it-yourself-Bereich verwurzelt sind und seine Skepsis gegenüber generativer Technologie teilen. "Sie machen es von Grund auf und von Hand. Da möchte ich mitmachen", erklärte er laut OK!.

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Getty Images Nicolas Cage bei der Weltpremiere von Prime Videos "Spider-Noir" in New York City

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Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von Neons "Longlegs" im Egyptian Theatre Hollywood, Los Angeles, 8. Juli 2024

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Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von "The Surfer", März 2025