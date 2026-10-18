"Asoziale Frau": Daymian Weiß warnt Männer vor Julia Römmelt

Daymian Weiß und Julia Römmelt (32) wollten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love eigentlich näher kennenlernen. Doch von den anfänglichen Gefühlen scheint inzwischen nichts mehr übrig zu sein. Im Promiflash-Interview bei Fame Fighting rechnete der Realitystar jetzt mit dem Model ab. Statt sich auf ihn einzulassen, soll Julia nach den Dreharbeiten mit mehreren bekannten Männern intim geworden sein. Seine Warnung an potenzielle Verehrer fällt entsprechend deutlich aus: "Es ist auf jeden Fall eine asoziale Frau. Sie war wirklich lieb zu mir in der Show. Ich hab sie wirklich gemocht", erklärte Daymian. Dann fügte er hinzu: "Und danach hab ich gemerkt: Aufpassen. An den zukünftigen Mann: Pass lieber auf."

Warum er sich von Julia getäuscht fühlt, erklärte Daymian im Gespräch mit Promiflash genauer: "Sie hat mir gesagt, früher war sie eine Frau, die offen war. Hat mit jedem gevögelt. Ist doch vollkommen okay. Sie hat es mir gesagt. Aber sie meinte auch, sie ist nicht mehr so." Nach der Show sei es dann jedoch anders gekommen: Julia soll unter anderem mit Kevin Njie (30) und dem Streamer Konygebony intim geworden sein. Für Daymian ein Vertrauensbruch: "Du sagst mir beim Kennenlernen, du bist nicht mehr so. Ich vertraue dir, ich öffne mich deshalb und dann lügst du mich aber an." Außerdem warf er Julia vor, einem vergebenen Mann Nacktbilder geschickt zu haben. Einen persönlichen Streit wolle er daraus allerdings nicht machen. "Ich bin einfach enttäuscht", stellte er klar.

Die Vorwürfe rund um angebliche Nacktbilder machten bereits vor einigen Wochen die Runde. Damals behauptete Konygebony öffentlich, Julia habe pikante Aufnahmen an einen vergebenen Promi geschickt. Seine Anschuldigung verpackte der Streamer in einen Disstrack auf TikTok, in dem er auch eine mögliche Verbindung zu "Are You The One?" und Moderatorin Sophia Thomalla (37) andeutete. Julia ließ das jedoch nicht auf sich sitzen und widersprach den Behauptungen gegenüber Bild entschieden: "Diese Behauptung ist falsch. Ich habe Alexander Zverev keine Nacktfotos geschickt."

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Collage: RTL / Katya Bulgakova, RTL / Katya Bulgakova Collage: Julia Römmelt und Daymian Weiß

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Imago Daymian Weiß bei "Fame Fighting", 2026

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Julia Römmelt