Herzzerreißend: Kaia Gerber meldet sich nach Tod von Presley

Kaia Gerber (25) hat sich mit emotionalen Zeilen von ihrem älteren Bruder Presley Gerber (†27) verabschiedet. Der Sohn von Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) war am 20. September 2026 im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Auf Instagram teilt das Model nun einen langen Abschiedstext, in dem es Erinnerungen an die gemeinsame Kindheit festhält und die enge Bindung zu ihrem Bruder beschreibt. Dazu veröffentlicht sie ein Video der beiden sowie ein Kinderfoto, auf dem die Geschwister Seite an Seite zu sehen sind. Ihre Trauer schildert Kaia als überwältigend – und ihre Liebe zu Presley als etwas, das für sie nie infrage stand. "Ich wurde geboren, um dich zu lieben. Ich werde sterben und dich lieben. Es gab nie etwas anderes", schreibt sie in ihrem Beitrag. Es sind ihre ersten öffentlichen Worte seit dem Tod ihres Bruders.

In ihrem Beitrag gesteht Kaia, dass ihr angesichts des Verlusts die Worte fehlen. "Meine Ausdrucksfähigkeit kommt dagegen nicht an, gegen das Ausmaß, dich zu verlieren", heißt es unter anderem. Die Rolle als Presleys Schwester beschreibt das Model als zentralen Teil seiner Identität: "Du weißt, wie sehr ich es geliebt habe, deine Schwester zu sein. Es war immer und wird für immer das sein, was ich an mir am meisten liebe." Besonders schmerzhaft erinnert Kaia sich an eine Szene aus Kindertagen: Beim Ohrlochstechen sei Presley zuerst an der Reihe gewesen, um ihr die Angst zu nehmen. "Du bist immer zuerst gegangen. [...] Und ich wünschte wirklich verdammt noch mal, du wärst dieses Mal nicht zuerst gegangen", schreibt sie. Nun müsse sie lernen, ihren Bruder zu lieben, ohne ihn sehen oder anrufen zu können. Trotz des Schmerzes würde sie sich erneut für jedes gemeinsame Jahr entscheiden.

Ihren Abschied beendet Kaia mit einer deutlichen Liebeserklärung: "Mein geliebter Bruder, ich verehre dich. Ich liebe meinen Bruder. Mein Bruder ist tot." Presley sei ihr bester Freund gewesen, ihr großer Beschützer und die wahre Liebe ihres Lebens. In ihrem Text zeichnet sie zudem ein Bild seines Charakters: Er habe grundsätzlich an das Gute in anderen geglaubt und auf Grausamkeit nicht mit Wut reagiert, sondern mit Verwirrung und Neugier. Auch an eines ihrer letzten Gespräche erinnert Kaia sich: Es ging um einen Song, den sie jetzt mit dem Abschied verbindet. Ihre Mutter Cindy Crawford brach ebenfalls ihr Schweigen und veröffentlichte einen Social-Media-Post, in dem sie Presley ehrte.

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Getty Images / John Sciulli Kaia und Presley Gerber bei einem Event in Los Angeles, März 2018

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Instagram / kaiagerber Kaia und Presley Gerber als Kinder am Strand

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Instagram / cindycrawford Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber (v.l.n.r.)