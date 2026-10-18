Harry Styles bringt seine MSG-Konzertreihe wohl ins Kino

Harry Styles (32) arbeitet jetzt offenbar daran, seine Auftritte im New Yorker Madison Square Garden filmisch festzuhalten. Wie Variety berichtet, entsteht derzeit ein Dokumentarfilm rund um die Shows seiner "Together, Together"-Tour. Regisseur John Wilson soll den Sänger bereits seit August in der berühmten Arena begleiten. Dabei stehen nicht nur die Live-Auftritte im Fokus, sondern auch Einblicke hinter die Kulissen. Neben Harry selbst sollen also auch Fans und Crewmitglieder Teil der Doku sein. So könnte der Film nicht nur die besondere Konzertatmosphäre einfangen, sondern auch zeigen, welche Menschen und Vorbereitungen hinter den Abenden stecken.

Regisseur John Wilson ist vor allem bekannt für seine HBO-Serie "How To with John Wilson". Darin streift er durch New York, hält den Alltag der Bewohner fest und stößt dabei auf Geschichten, die oft überraschender sind als erwartet. Für die Doku über Harry Styles arbeiten laut Just Jared die Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures und der Sänger selbst zusammen. Wann der Film veröffentlicht werden könnte, ist allerdings noch offen. Auch eine Streamingplattform steht bislang nicht fest. Ein Kinostart über Universal ist zwar im Gespräch, die konkreten Vertriebspläne müssen jedoch noch ausgearbeitet werden. Bis Harrys Konzertmomente auf der Leinwand zu sehen sind, heißt es für die Fans also erst einmal: abwarten.

Welche Momente es letztlich in den fertigen Film schaffen, bleibt ebenfalls spannend. Erst vor wenigen Wochen wandte sich Harry während seines neunten Abends im Madison Square Garden direkt an das Publikum. Zuvor hatten Spekulationen über einen möglichen Rückzug des ehemaligen One Direction-Stars aus dem Musikgeschäft die Runde gemacht. Auf der Bühne stellte er jedoch klar, dass hinter seinen Äußerungen keine dramatische Ankündigung stecke. Konkrete Pläne für ein Karriereende habe er derzeit nicht. "Macht euch keine Sorgen", versicherte er seinen Fans. "Ich liebe euch, und ich wollte mit euch darüber sprechen, wie ich mit meinen Freunden darüber sprechen würde." Ob auch dieser persönliche Moment in der Doku zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

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