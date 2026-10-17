Cindy Crawford besucht das Zuhause ihres Sohnes Presley

Cindy Crawford (60) sucht nach dem Tod ihres Sohnes Presley Gerber (†27) offenbar die Nähe ihrer Familie. Am Donnerstag wurde das Model von Paparazzi fotografiert, als es das Haus seiner Tochter Kaia Gerber (25) verließ. Wie Daily Mail berichtet, entstanden die Aufnahmen gut drei Wochen nach dem berichteten Tod ihres Sohnes Presley. Anschließend führte ihr Weg zu Presleys ehemaligem Zuhause, wo sie Augenzeugen zufolge auf ihren Ehemann Rande Gerber (64) traf. Was genau der Anlass für die beiden Besuche war, ist allerdings nicht bekannt. Die Familie selbst hat sich bislang nicht zu den Hintergründen geäußert.

Auf den Aufnahmen zeigte sich Cindy in einem schlichten Look aus weißer Leinenbluse und Jeans. Augenzeugen zufolge soll ihr Ehemann Randein Presleys Haus geblieben sein, während das Model den Ort wieder verließ. Wie lange sich die beiden dort aufhielten und ob weitere Personen anwesend waren, lässt sich dem Bericht von Daily Mail nicht entnehmen. Das britische Blatt hat die Vertreter von Cindy, Rande und Kaia um eine Stellungnahme gebeten. Eine öffentliche Erklärung zu den Besuchen liegt bislang jedoch nicht vor. Auch zu den näheren Umständen von Presleys berichtetem Tod hat sich die Familie demnach nicht weiter geäußert.

Schon zwei Tage zuvor soll Kaia erstmals seit dem berichteten Tod ihres Bruders gemeinsam mit ihren Eltern gesehen worden sein. Auch dieses Treffen fand dem Bericht zufolge im Haus der Schauspielerin statt. Kaia und Presley galten als besonders eng miteinander verbunden. Die 25-Jährige hat sich bislang allerdings weder öffentlich zu dem Verlust noch zu den jüngsten Familienbesuchen geäußert. Welche persönlichen Gründe hinter den Treffen steckten, bleibt daher unklar. Cindy und Rande sind seit 1998 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Kaia und Presley.

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Getty Images Cindy Crawford 2025

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Getty Images Cindy Crawford und Presley Gerber im Februar 2018

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