Neue Fotos zeigen Kaia Gerber nach Tod ihres Bruders Presley

Kaia Gerber hat sich am Donnerstag nach mehreren Wochen erneut in der Öffentlichkeit gezeigt. In Los Angeles erledigte das Model einige Besorgungen und war dabei allein unterwegs. Bei Kaias seltenem Auftritt setzte sie auf einen schlichten, lässigen Look: Zu einem kurzen blauen Pullover kombinierte sie eine bequeme schwarze Hose und flache schwarze Schuhe. Besonders ins Auge fiel dabei eine große dunkle Sonnenbrille, die einen Großteil ihres Gesichts verdeckte. Das zeigen Bilder, die TMZ vorliegen. Der Ausflug fand knapp vier Wochen nach einem schweren Schicksalsschlag in der Familie der 25-Jährigen statt. Ihr älterer Bruder Presley Gerber (†27) war am 20. September in Santa Monica gestorben. Seit dem Verlust hatte sich die Laufstegschönheit weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen und war kaum noch bei öffentlichen Terminen oder Veranstaltungen aufgetaucht.

Presley starb nur kurze Zeit nach seiner Aufnahme in die Suchtwohneinrichtung Resolutions in Santa Monica. Wie das Newsportal berichtet, soll ihn ein Suchtbegleiter dorthin gebracht haben. Dem Bericht zufolge stand Presley bei seiner Ankunft offenbar unter dem Einfluss berauschender Substanzen, wurde jedoch trotzdem in der Einrichtung aufgenommen. Eine Obduktion wurde inzwischen vorgenommen. Die zuständigen Behörden stellten die Feststellung der Todesursache allerdings zunächst zurück. Damit ist bis heute nicht offiziell geklärt, woran Presley starb. Berichte über eine mögliche Überdosis sind bislang nicht bestätigt. Der Eigentümer der Einrichtung, Dr. Reza Nabavi, wollte sich nicht näher zu dem Fall des Models äußern.

Rund drei Wochen nach Presleys Tod wurde Kaia am vergangenen Sonntag erstmals wieder außerhalb ihres Zuhauses gesichtet. Nach einem Training in Los Angeles verließ sie ganz in Schwarz und mit Sonnenbrille ein Fitnessstudio. Laut einem Bericht der Daily Mail soll ausgerechnet ihre Mutter Cindy sie dazu ermutigt haben, wieder eine feste Routine in den Tag zu bringen. Ein Familieninsider wurde mit den Worten zitiert: "Sie stand völlig unter Schock, daher war es ein großer emotionaler Prozess, überhaupt zu begreifen, dass sie ihren Bruder nie wiedersehen würde." Demnach legte Kaia sogar ihre Karriere vorerst auf Eis.

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Getty Images Kaia Gerber bei der Weltpremiere von FXs "The Shards" im SVA Theater in New York City am 27. Juli 2026

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Instagram / cindycrawford Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber (v.l.n.r.)

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