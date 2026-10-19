"Bibi Blocksberg"-Autorin lüftet Geheimnis um Bibis Bruder

Seit mehr als vier Jahrzehnten fragen sich Fans von "Bibi Blocksberg", was aus Bibis Bruder Boris geworden ist. Zu Beginn der Hörspielreihe gehörte er noch zur Familie Blocksberg, verschwand dann aber plötzlich aus der Geschichte. Nun hat Elfie Donnelly (76), die Erfinderin der Reihe, das Rätsel gelöst. In der Sendung "Kölner Treff" erklärte die Autorin, dass hinter seinem Verschwinden ganz praktische Gründe steckten. "Die Stimmen von Bibi und Boris waren so ähnlich im Hörfunk, dass die gesagt haben: 'Lass uns doch ein Kind rausschreiben'", erklärte sie – und ergänzte: "Das war damals problemlos. Wir haben ihn einfach rausgeschrieben." Innerhalb der Handlung hat Boris seitdem einen festen Aufenthaltsort: "Der ist für immer bei der Oma geblieben", verriet die Autorin über den Verbleib der Figur an der Nordsee.

Zum letzten Mal taucht Boris in Folge neun mit dem Titel "Bibi verliebt sich" auf. Darin heißt es, dass er wegen seines starken Hustens zu den Großeltern an die Nordsee gefahren sei – zurückgekehrt ist er nie. Ganz abgeschlossen hat Elfie das Kapitel allerdings noch nicht. Die Autorin würde die verschwundene Figur gerne wieder aufgreifen und hat dafür bereits eine konkrete Idee. "Ich sage der Produktionsfirma immer: 'Lass uns doch ein Buch über Boris schreiben. Wo ist Boris wirklich geblieben?'", berichtete sie. Ob aus dem Vorschlag tatsächlich ein Buch wird, steht bislang nicht fest. Laut Elfie gibt es dazu aber bereits Gespräche: "Wir reden darüber. Wir diskutieren darüber."

Elfie schrieb etwa 40 Folgen von "Bibi Blocksberg" und zusätzlich rund 60 Geschichten über "Benjamin Blümchen". Wegen eines Schreib-Burnouts hörte sie schließlich auf und verkaufte die Rechte an ihren Figuren. Zunächst führte ihr Freund Ulli Herzog, der auch unter dem Namen Ulf Thiem bekannt war, die Reihe fort, später übernahm ein Autorenteam. Die Geschichten von Ulli verfolgte die Autorin noch, bei den aktuellen Folgen ist das anders: "Ich bin jetzt nicht mehr so angetan. Ich hör mir nichts mehr an, muss ich sagen." Die Reihe wird umfasst inzwischen 166 Folgen. Zuletzt erschien "Das verhexte Labyrinth", die nächste Episode mit dem Titel "Das Winterhexenfest" soll am 27. November 2026 veröffentlicht werden.

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Imago Bibi Blocksberg und Barbara Blocksberg

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Imago Elfie Donnelly zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff"

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action press Sidonie von Krosigk als Bibi Blocksberg

Sollte Boris Blocksberg endlich seine eigene Geschichte bekommen? Unbedingt! Ein Buch über sein Leben an der Nordsee wäre überfällig. Nein, die Story klingt für mich eher uninteressant. Ergebnis anzeigen