Kylie Jenner feiert im 50-Mio.-BH ihr VS-Laufstegdebüt

Kylie Jenner (29) hat sich am 18. Oktober einen Platz in der Geschichte der "Victoria's Secret Fashion Show" gesichert: In den Sony Pictures Studios im kalifornischen Culver City absolvierte sie völlig überraschend den Catwalk – und das gleich mit dem spektakulärsten Teil des Abends. Die Unternehmerin präsentierte den diamantenbesetzten Fantasy Bra, der einen Wert von 44 Millionen Euro hat. Zu Jade Thirlwalls (33) Song "Angel of My Dreams" schwebte der Realitystar mit riesigen weißen Engelsflügeln über den Catwalk. Das Herzstück des funkelnden Schmuck-BHs bildete ein zentral platzierter Diamant mit beeindruckenden 75,54 Karat. Dazu kombinierte die Unternehmerin einen transparenten Minirock, unter dem eine glitzernde Panty hervorblitzte. Unterstützung bekam sie von ihren Liebsten: Ihr Freund Timothée Chalamet (30), ihre Mutter Kris Jenner (70) und deren Partner Corey Gamble (45) verfolgten die Premiere aus dem Publikum und jubelten ihr während des spektakulären Auftritts zu.

Für Kylie ist der Auftritt gleich in doppelter Hinsicht eine Premiere – sie ist das erste Model außerhalb des festen Kreises der Victoria's-Secret-Models, das den begehrten Fantasy Bra tragen durfte. Das von Jacob & Co. Jewelry gefertigte Einzelstück setzt sich aus 3.218 eigens entworfenen Komponenten zusammen und ist mit insgesamt 4.410 natürlichen Diamanten besetzt. 15 Kunsthandwerker arbeiteten mehr als 1.000 Stunden an der Kreation, die sich trotz des kompletten Verzichts auf Stoff wie klassische Lingerie mit dem Körper bewegen soll. "Als Victoria's Secret uns bat, eine seiner ikonischsten Kreationen neu zu interpretieren, begann alles mit einer einzigen Frage: Was wäre, wenn es überhaupt keinen Stoff gäbe?", erklärte das Schmuckunternehmen auf Instagram. Die Idee entwickelte sich anschließend Schritt für Schritt weiter. "Was als Bleistiftskizze begann, wurde zu einem Meisterwerk der Schmucktechnik", fasste Jacob & Co. Jewelry das Ergebnis zusammen.

Mit ihrem überraschenden Auftritt knüpfte Kylie an eine lange Tradition des Dessous-Labels an. Zuletzt hatte Elsa Hosk (37) den Fantasy Bra 2018 auf dem Laufsteg präsentiert. Acht Jahre später kehrte das legendäre Schmuckstück nun in einer besonders kostbaren Ausführung zurück: Laut Jacob & Co. Jewelry ist die 2026er-Kreation mit ihrem Wert von 44 Millionen Euro das bislang wertvollste Exemplar ihrer Art. Eine persönliche Note bekam der Abend für die Gründerin von Kylie Cosmetics durch ihre Liebsten: Timothée verfolgte das Debüt seiner Freundin gemeinsam mit Kris und Corey aus dem Publikum. Damit saßen drei ihrer engsten Unterstützer im Publikum, als sie erstmals mit Engelsflügeln über den Catwalk lief. Auch der Juwelier stellte bei seiner Arbeit nicht nur den materiellen Wert in den Mittelpunkt. "Zwei Ikonen, eine gemeinsame Überzeugung: Das wahre Spektakel sollte Freude entfachen, Selbstvertrauen wecken und Emotionen hervorrufen", hieß es auf dem Instagram-Account des Unternehmens.

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Getty Images Kylie Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Kylie Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Elsa Hosk auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2018 in New York, während Halsey auftritt