Christian Lells Manager Eric Sindermann ahnte Promi-BB-Aus

Eric Sindermann (38) hatte offenbar schon geahnt, dass es für seinen Schützling Christian Lell (42) bei Promi Big Brother eng werden könnte. Nur einen Tag vor dem Auszug des ehemaligen Profifußballers sprach der Manager bei Fame Fighting mit Promiflash über dessen Siegchancen. Dabei zeigte er sich wenig optimistisch, sollte Christian auf der Nominierungsliste landen. Am 17. Oktober 2026 bewahrheitete sich seine Vermutung schließlich: Der Ex-Kicker erhielt beim Zuschauervoting die wenigsten Stimmen und musste den TV-Container kurz vor dem Finale verlassen. Dabei hätte Eric seinem Klienten den Sieg durchaus gegönnt. "Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und es würde mich sehr stolz machen, wenn er den Sieg holt. Ich glaube aber, wenn es irgendwann wirklich um eine Nominierung geht, wird er das Ding nicht ziehen. Aber er hat schon mehr erreicht als alle anderen", erklärte der Realitystar im Interview.

Trotz seiner Zweifel an Christians Siegchancen zeigte sich Eric mit dessen Leistung bei "Promi Big Brother" mehr als zufrieden. Schließlich hatte es der ehemalige Fußballprofi weit geschafft und sich bis kurz vor das große Finale im Container behauptet. Für seinen Manager war das offenbar bereits ein Grund, stolz zu sein. Doch auch Eric selbst stand an diesem Wochenende im Rampenlicht – allerdings mit weniger erfreulichem Ausgang. Bei "Fame Fighting 4" trat der Realitystar gegen Diogo Sangre (32) an und wollte im Boxring sein Können unter Beweis stellen. Am Ende musste sich der Designer seinem Gegner jedoch geschlagen geben. Damit verlief das Wochenende für die beiden nicht gerade erfolgreich: Während Eric bei dem Boxevent eine Niederlage kassierte, platzte für seinen Schützling kurz darauf auch der Traum vom Sieg bei "Promi Big Brother".

In der 14. Liveshow von "Promi Big Brother" wurde es für Christian schließlich ernst. Gleich vier seiner Mitbewohner entschieden sich bei der Nominierung gegen den ehemaligen Profifußballer: Gedeon Burkhard (57), Francesca Morgese, Axel Schulz (57) und Nadja Benaissa (44) gaben ihm jeweils ihre Stimme. Damit musste der Ex-Kicker gemeinsam mit Maurice Dziwak (28), Axel und Gedeon um seinen Verbleib im TV-Container zittern. Die endgültige Entscheidung lag allerdings nicht bei den Bewohnern, sondern bei den Zuschauern. Diese konnten per Voting bestimmen, welcher der vier Kandidaten seine Koffer packen musste. Für Christian reichten die Anrufe am Ende nicht aus: Er erhielt die wenigsten Stimmen und musste die Show verlassen. Damit platzte sein Traum vom Einzug ins große Finale auf den letzten Metern.

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Imago Eric Sindermann und Christian Lell beim Promibox-Event Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena im Juni 2026

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Imago Eric Sindermann bei Fame Fighting 4 in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026