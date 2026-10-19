Elina Svitolina gibt die Scheidung von Gaël Monfils bekannt

Traurige Nachrichten aus der Tenniswelt: Elina Svitolina und Gaël Monfils (40) gehen künftig getrennte Wege. Die ukrainische Sportlerin wandte sich am Montag auf Instagram an ihre Follower und veröffentlichte dort ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sich die beiden innig umarmen. "Das ist das Schwierigste, was ich je mitteilen musste", leitete sie ihre Botschaft ein. Der Krieg in ihrer Heimat Ukraine habe sie emotional schwer belastet. Mit der Zeit sei ihr bewusst geworden, dass sie wieder zu sich selbst finden müsse und ihr das innerhalb ihrer Ehe nicht möglich sei. Trotz des schmerzhaften Entschlusses wollen Elina und Gaël als Eltern eng verbunden bleiben. Ihre Tochter Skai stehe für beide weiterhin an erster Stelle. An ihrer Seite wolle das ehemalige Paar auch künftig gemeinsam durchs Leben gehen. Dass ihre Beziehung nun endet, soll an der Verantwortung für das gemeinsame Kind demnach nichts ändern.

Bereits 2025 hatte Elina wegen ihrer psychischen Verfassung eine Tennis-Auszeit genommen. Was Außenstehende damals nicht gesehen hätten, seien "die schlaflosen Nächte, die Zweifel und das Gefühl, mich langsam selbst zu verlieren", erklärte sie nun auf Instagram. Gaël habe all das miterlebt, ihre Hand nie losgelassen und lange an ihrer Seite gekämpft. Einige innere Kämpfe könnten jedoch nicht durch die Liebe eines anderen Menschen gewonnen werden. Ihren Entschluss habe der Sportler mit Verständnis aufgenommen. "Gaël hat zugehört. Er hat das, was ich brauche, mit einer Stärke und Anmut respektiert, die ich nie vergessen werde", schrieb Elina. Schuldzuweisungen erteilte sie eine klare Absage: "Es gibt hier niemanden, dem man die Schuld geben kann. Es gibt nur zwei Menschen, die einander zutiefst geliebt haben, und eine Geschichte, die ihre Form verändert." Zugleich betonte sie: "Unsere Ehe endet, aber unsere Familie nicht. Wir werden immer ihre Eltern sein, Seite an Seite, bei jedem Schritt ihres Lebens." Zum Schluss bat das Ex-Paar um Freundlichkeit und um Freiraum, um die Trennung verarbeiten zu können.

Elina und Gaël waren 2018 zusammengekommen und hatten drei Jahre später geheiratet. Im Oktober 2022 machte die Geburt ihrer Tochter Skai ihr Familienglück komplett. Noch im Mai 2026 hatte die Sportlerin ihrem Mann in einem liebevollen Brief an das gemeinsame Kind Tribut gezollt – anlässlich seines letzten Auftritts bei den French Open bezeichnete sie ihn darin als "den Magier". Auch in ihrer Trennungsbotschaft erinnerte Elina an die besondere Verbindung der beiden: Der Tennisprofi habe sie durch ihre größten Freuden und dunkelsten Momente geliebt. Sie selbst habe ihn ebenfalls von ganzem Herzen geliebt. Unterstützung erhielt das Ex-Paar unter anderem von Gaëls Freund M. Pokora. Der Sänger kommentierte den Instagram-Beitrag mit den Worten: "Ihr werdet immer ein ikonisches Paar sein, und Skai ist der schönste Beweis dafür. Das Leben geht weiter. Wir werden an der Seite von euch dreien sein."

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Instagram / iamgaelmonfils Gaël Monfils und Elina Svitolina

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Instagram / iamgaelmonfils Gaël Monfils und Elina Svitolina

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Getty Images Elina Switolina und Gaël Monfils

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Könnt ihr nachvollziehen, dass Elina nach den schweren Jahren wieder zu sich selbst finden möchte? Absolut. Gerade nach so einer emotionalen Belastung ist dieser Schritt verständlich. Es ist traurig – aber ihre ehrlichen Worte zeigen, wie schwer ihr die Entscheidung gefallen sein muss. Ergebnis anzeigen