Ray Quinn und Ehefrau Emily trauern nach Stillgeburt um Baby

Ray Quinn und seine Ehefrau Emily haben über den wohl schwersten Verlust ihres Lebens gesprochen. In der ITV-Sendung "Good Morning Britain" erzählten die beiden den Moderatoren Susanna Reid (55) und Ed Balls, wie sie ihren Sohn Rio verloren haben. Eigentlich hatte sich das Paar auf die Geburt im Dezember gefreut. Doch im sechsten Schwangerschaftsmonat erhielten die Eheleute bei einer Untersuchung die schreckliche Nachricht, dass das Herz ihres Babys nicht mehr schlug. Am 20. August 2026 brachte Emily ihren Sohn still zur Welt. Trotz ihrer tiefen Trauer entschieden sich die beiden dazu, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie möchten auf das Thema Stillgeburt aufmerksam machen und anderen betroffenen Müttern und Vätern Mut machen. Vor allem wollen sie zeigen, dass niemand mit diesem Schmerz allein ist. Schließlich ist es ein Thema, über das viele Familien noch immer schweigen.

Schon vor der erschütternden Diagnose hatte Emily mehrere Tage lang keine Bewegungen ihres Babys mehr gespürt. Aufgrund ihrer Vorderwandplazenta deutete sie dies zunächst nicht als eindeutiges Warnsignal. Beim Ultraschall folgte dann die traurige Gewissheit. "In dem Moment, als sie den Schallkopf auf meinen Bauch setzte, blieb unsere ganze Welt stehen. Es war eine der schlimmsten Wochen unseres Lebens", erinnerte sich Emily in der Sendung. Ray betonte, dass der Verlust noch sehr frisch sei und Trauer Zeit brauche. Bereits zuvor hatten die beiden Rios Geschichte in ihrem Podcast, auf YouTube und in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Besonders die Reaktionen anderer Väter berühren den Sänger. Männer hätten ihm geschrieben, dass sie nach ähnlichen Erfahrungen völlig aufgewühlt gewesen seien, sich durch seine Offenheit aber weniger allein fühlten. "Redet weiter darüber, das ist der Heilungsprozess", appellierte er.

Ray und Emily haben bereits eine kleine Tochter namens Summer. Wie bei ihr wollten sie auch diesmal das Geschlecht ihres Kindes erst bei der Geburt erfahren. So erfuhren sie am Tag von Rios stiller Geburt, dass sie einen Sohn bekommen hatten. Für Emily, die bereits zuvor eine Fehlgeburt erlebt hatte, war es besonders schwer, anschließend die gemeinsame Hausrenovierung wieder aufzunehmen. Ausgerechnet dort war ihr aufgefallen, dass sie ihr Baby nicht mehr spürte. Dankbar zeigten sich die beiden für die Unterstützung durch den Trauerbegleitungsdienst The Honeysuckle Team und weitere Organisationen. Eine Mitarbeiterin habe Ray beispielsweise auf eine Fußballmannschaft aufmerksam gemacht, bei der er den Namen seines Sohnes auf dem Trikot tragen könne. "Es ist, als würde dich jemand in der schlimmsten Zeit deines Lebens in den Arm nehmen – und genau so haben wir uns gefühlt", sagte Emily. In einem Beitrag in den sozialen Medien hatten die Eheleute ihren gegenseitigen Halt bereits zuvor als ihren Rettungsanker beschrieben.

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Instagram / rayquinn_uk Ray Quinn, April 2026

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Instagram / rayquinn_uk Ray Quinn und Ehefrau Emily nach der Stillgeburt, Oktober 2026

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Instagram / rayquinn_uk Ray Quinn und Ehefrau Emily, August 2025

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