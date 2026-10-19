Eric Dane ertrank fast: Seine Tochter rettete ihm das Leben

Ein harmloser Strandtag in der Karibik hätte für Eric Dane (†53) im Jahr 2024 beinahe tödlich geendet. In seiner posthum erscheinenden Autobiografie "My Book of Days: A Memoir of Moments", aus der People vorab einen exklusiven Auszug veröffentlicht hat, schildert der Schauspieler einen dramatischen Moment während eines Urlaubs auf der Insel Antigua. Im Wasser bemerkte er plötzlich, dass er nicht mehr schwimmen konnte – seine damals bereits diagnostizierte ALS-Erkrankung hatte seinen Körper längst stark geschwächt. Seine Tochter Georgia und eine ihrer Freundinnen bemerkten die Situation und zogen ihn aus dem Wasser. Damit bewahrten sie ihn vor dem Ertrinken.

Der Vorfall führte Eric schlagartig vor Augen, wie sehr die Krankheit seine Selbstständigkeit bereits eingeschränkt hatte. Noch unter dem Eindruck des Erlebten griff der Grey's Anatomy-Star zum Telefon und rief seine Ehefrau Rebecca Gayheart (55) an, von der er zu diesem Zeitpunkt getrennt lebte. Gemeinsam weinten die beiden, während sie das Beinahe-Unglück zu verarbeiten versuchten. Seine Diagnose hatte Eric im April 2025 öffentlich gemacht. Bei ALS handelt es sich um eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die jene Nervenzellen angreift, die für die Steuerung willkürlicher Muskelbewegungen verantwortlich sind. Nach und nach verlor der Schauspieler dadurch alltägliche Fähigkeiten.

Nach der Bekanntgabe nutzte Eric seine Bekanntheit, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und über ihre Folgen zu sprechen. Am 19. Februar 2026 starb er im Alter von 53 Jahren an den Folgen von ALS. Seine Memoiren erscheinen nun nach seinem Tod und geben Einblicke in die letzten Jahre seines Lebens. Im Mittelpunkt stehen dabei besonders jene familiären Momente, die für ihn während seiner Erkrankung eine große Bedeutung hatten – wie eben jener Tag im Meer vor Antigua, an dem seine eigene Tochter zu seiner Retterin wurde.

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Getty Images Eric Dane, Juni 2025

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Imago Eric Dane mit seinen Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine bei der Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Los Angeles, 2024

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