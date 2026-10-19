Interesse an Männern: Christian Lells Manager war perplex

Eric Sindermann (38) war ziemlich perplex, als Christian Lell (42) ihm vor dessen Einzug bei Promi Big Brother von seinem sexuellen Interesse an Männern erzählte. Am Rande einer Veranstaltung schilderte der Realitystar jetzt im Gespräch mit Promiflash, wie überraschend das persönliche Gespräch über dieses intime Thema für ihn kam. Der Ex-Kicker war von sich aus auf seinen Manager zugegangen und hatte reinen Tisch gemacht. "Ey Eric, ich hab ja auch schon was mit Männern gehabt", enthüllte der Sportler überraschend. Eric habe daraufhin zunächst befürchtet, Christian wolle etwas von ihm, doch diese Sorge räumte der Ex-Fußballer sofort aus. Stattdessen dachte der Sportler darüber nach, seine Erfahrungen während der Show öffentlich zum Thema zu machen, und befragte dazu seinen Betreuer. Erics Urteil: Das solle Christian selbst entscheiden.

Ob die spätere Erwähnung von Bill Kaulitz (37) eine geplante Strategie für Schlagzeilen gewesen sei, verneinte Eric entschieden. Sie hätten nichts abgesprochen, und der Sportler sei eben genauso, wie er sich vor den Kameras präsentiere. Nachdem der Schützling seine Absichten erklärt hatte, gab ihm sein Manager den pragmatischen Rat: "Mach, was du denkst, ja." Im Container setzte der Ex-Kicker diesen Plan schließlich um, vertraute sich Mitbewohnern an und schwärmte offen für den Tokio Hotel-Frontmann. "Besonders seine langen Haare haben es mir angetan", machte Christian in der Runde deutlich – laut Eric ganz ohne vorgegebenen PR-Leitfaden.

Christian blickt auf eine bewegte Laufbahn als Profifußballer zurück, wo er vor allem beim deutschen Rekordmeister Bayern München glänzte. Als Außenverteidiger durchlief er dort die Jugendabteilungen und feierte bedeutende Erfolge, darunter nationale Meisterschaften und DFB-Pokalsiege. Später wechselte er zu Hertha BSC in die Hauptstadt, wo er seine defensive Stabilität auf dem Platz bewies, ehe er seine aktive Karriere im Ausland beim spanischen Club Levante UD ausklingen ließ. Nach dem Abschied vom professionellen Ligabetrieb wurde es zunächst ruhiger um den ehemaligen Sportler, bis er mit seiner Teilnahme am TV-Format "Promi Big Brother" überraschend ins Reality-Metier wechselte und dort mit ungeschönter Ehrlichkeit polarisierte.

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Collage: Joyn, Imago Collage: Christian Lell und Eric Sindermann

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Imago Eric Sindermann und Christian Lell beim Promibox-Event Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena im Juni 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026