Altersgrenze für Kleidung? Cathy Hummels wehrt sich dagegen

Pink, pinker, Cathy Hummels (38)! Die Moderatorin hat ihren Followern ein farbenfrohes Best-of ihrer Florida-Looks präsentiert – und die haben es optisch in sich. Auf Instagram zeigt sich die Influencerin in einer ganzen Reihe sommerlicher Outfits am Strand, beim Stadtbummel und vor ihrem Hotel in Miami Beach. Eine Farbe zieht sich dabei wie ein roter – beziehungsweise rosa – Faden durch die gesamte Bilderstrecke. Ob Kleidung, Accessoires oder Schuhe: Überall blitzen leuchtendes Rosa und Pink hervor. Dazu schickt Cathy eine ziemlich eindeutige Ansage in Richtung all jener, die bei Mode gern mit starren Altersgrenzen argumentieren. "Egal, wie alt ich bin: Ich trage das, worauf ich Lust habe und was ich fühle", stellte Cathy selbstbewusst klar. Und weil ein Modepost ohne Interaktion nur halb so viel Spaß macht, fragt sie ihre Community gleich, welcher Pretty-in-Pink-Look der beste ist.

Zur Auswahl steht unter anderem ein echter Hingucker: ein figurbetontes Cropped-Top, dazu farblich abgestimmte Sneaker und eine elegante Umhängetasche. Auch auf den übrigen Florida-Schnappschüssen bleibt sich die Unternehmerin treu und setzt immer wieder rosa Akzente, die sie vor sommerlicher Kulisse gekonnt in Szene setzt. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, denn in der Kommentarspalte regnete es Herz- und Flammen-Emojis. Viele Fans zeigten sich begeistert von dem selbstbewussten Auftritt der Mutter eines Sohnes. "Rosa steht dir wunderbar", schwärmte ein Nutzer begeistert unter dem farbenfrohen Beitrag. Ein anderer Follower fasste es noch etwas großzügiger zusammen und betonte, dass der Moderatorin schlichtweg alles stehe.

Ganz so harmonisch geht es auf ihren Social-Media-Kanälen allerdings nicht immer zu, da sich die Moderatorin dort regelmäßig mit Kritik und negativen Kommentaren konfrontiert sieht. Mit ihrem aktuellen Posting stellt sie deshalb umso deutlicher ihren persönlichen Geschmack und ihre Individualität in den Vordergrund. Neben ihrer Arbeit vor der Kamera ist Cathy als Social-Media-Star und Unternehmerin aktiv und gewährt ihren Fans online regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, ihre Reisen und natürlich ihre Outfits. Einem breiten Publikum wurde Cathy ursprünglich als Ehefrau des Fußballers Mats Hummels (37) bekannt, doch diese Ehe ist inzwischen längst Geschichte.

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cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2026 in Miami

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Imago Cathy Hummels, August 2026

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Imago Cathy Hummels mit Sohn Ludwig bei der Premiere von "Minions & Monster" im Mathäser Filmpalast, München, 28.06.2026