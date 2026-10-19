Yasins Boxkampf: Samira Cilingir findet Aleks' Sieg "unfair"

Yasin Cilingir (35) musste sich am Samstagabend bei Fame Fighting Titelverteidiger Aleksandar Petrovic (35) geschlagen geben. Nach dem Boxkampf entschieden die Punktrichter einstimmig mit 3:0 für Aleks – sehr zum Ärger von Yasins Ex-Frau Samira Cilingir (29). In ihrer Instagram-Story ließ sie keinen Zweifel daran, wie sie die Entscheidung gegen den Vater ihrer Kinder einordnet. "Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin so abgefuckt. Also wirklich. Meine Laune ist so, weil ich es nicht verstehe. 3:0. Klar. Auf gar keinen Fall. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hab Yasin in drei Runden vorne gesehen. In zwei Runden auf jeden Fall Aleks. Aber 3:0? Unfair ist das. Ich schwöre es euch. Ich finde es so unfair", sagte sie. Ein klarer Punktsieg für Titelverteidiger Aleks ist für Samira somit nicht nachvollziehbar. Um herauszufinden, ob ihre Community das ebenso sieht, startete Samira anschließend eine Umfrage. Darin forderte sie ihre Follower auf, das Duell selbst zu bewerten.

Ein wichtiger Grund für ihre Unterstützung seien die gemeinsamen Kinder gewesen, erklärte sie, betonte aber, den Kampf trotzdem neutral beurteilen zu wollen. "Klar, ich war so oder so für Yasin. Einfach wegen der Kinder, vor allem Malik. Der hat sich so gefreut. [...] Aber die Entscheidung ist unfair. Und ich habe das Gefühl, alle Leute, die da waren, fast alle, 80 Prozent, fanden es auch unfair", sagte sie. Mit der Abstimmung möchte sie nun prüfen, ob ihre Community diesen Eindruck teilt. "Wie fandet ihr den Kampf? Fandet ihr es auch unfair, so wie ich, oder?", richtete sie sich direkt an ihre Follower.

Für Aleks und Yasin war das Aufeinandertreffen in der Essener Grugahalle bereits das zweite Duell im Ring. Die beiden Realitystars hatten schon im Vorjahr im Superschwergewicht gegeneinander geboxt. Damals war der Kampf allerdings vorzeitig beendet worden: Yasin kugelte sich die Schulter aus und konnte nicht weitermachen. Beim Rematch stand deshalb erneut der Titel von Aleks auf dem Spiel. Schon im Vorfeld war die Stimmung zwischen den beiden alles andere als entspannt. Yasin hatte den Sportwagen seines Kontrahenten bemalt und damit für reichlich Unmut gesorgt. Anders als beim ersten Aufeinandertreffen konnte der zweite Kampf nun regulär beendet werden. Die Entscheidung fiel durch die Wertung der Punktrichter. Das einstimmige Urteil zugunsten von Aleks sorgte anschließend jedoch für Diskussionen – und brachte Samira dazu, ihre Kritik öffentlich zu äußern.

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Imago Aleks Petrovic und Yasin Cilingir bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Yasin und Samira Cilingir beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn am 09.11.2024

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Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell