Nach Eric Danes Tod spricht Rebecca Gayheart über die Trauer

Sieben Monate nach Eric Danes (†53) Tod spricht Rebecca Gayheart (55) offen darüber, wie sie und ihre Töchter Billie Beatrice (16) und Georgia Geraldine (14) den Verlust bewältigen. Bei der jährlichen Preisverleihung der Organisation Step Up am vergangenen Freitag in Los Angeles schilderte die Schauspielerin dem Magazin People den derzeitigen Familienalltag. "Wir halten durch. Ich denke, es ist definitiv eine schwierige Zeit, aber wir tun unser Bestes", erklärte sie. Beide Mädchen besuchen inzwischen eine weiterführende Schule – ein neuer Lebensabschnitt, der die Familie zusätzlich fordert. Eric war im Februar dieses Jahres nach seiner ALS-Erkrankung gestorben. Seitdem versuchen Rebecca, Billie und Georgia, sich gegenseitig Halt zu geben und eine neue Routine zu finden.

Kraft zieht Rebecca dabei vor allem aus der Nähe zu ihren Kindern. "Die Mädchen gehen beide auf die weiterführende Schule – was unabhängig von den Umständen eine große Umstellung ist –, deshalb bleibe ich ganz nah bei meinen Kindern", sagte sie im Gespräch mit dem Magazin. Vor allem in den gemeinsamen Momenten zu Hause findet Rebecca Sicherheit und Trost, wie sie im Interview erzählte. Darüber hinaus helfen ihr Freunde und vertraute Gespräche dabei, ihre Gefühle zuzulassen und zu verarbeiten. "Freunde. Meine Kinder. Mit meinen Kindern unter einem Dach zu sein, sie neben mir zu haben und zu wissen, dass sie in Sicherheit sind, gibt mir immer ein besseres Gefühl", betonte sie. Zudem gebe es bestimmte Menschen, bei denen sie sich jederzeit aussprechen könne. Entscheidend sei für Rebecca vor allem der Kontakt zu anderen: "Eigentlich geht es darum, mit anderen Menschen verbunden zu sein. Das bringt mich durch diese Zeit."

Rebecca und Eric hatten sich 2004 in Las Vegas das Jawort gegeben. 2018 reichte die Schauspielerin die Scheidung ein, zog den Antrag im März 2025 jedoch wieder zurück – kurz bevor der Grey's Anatomy-Star seine ALS-Diagnose öffentlich machte. Obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt nicht zusammenlebten, übernahm Rebecca während seiner Erkrankung wichtige organisatorische Aufgaben. In einem persönlichen Beitrag für The Cut berichtete sie, dass sie sein Pflegeteam koordinierte und sich um Angelegenheiten rund um die Krankenversicherung kümmerte. Die Krankheit führte die Familie wieder enger zusammen. Als Eric am 19. Februar 2026 starb, waren laut TMZ Rebecca sowie die beiden Töchter Billie und Georgia an seiner Seite – ebenso wie weitere enge Angehörige. Seitdem versuchen Mutter und Töchter als kleine Familie, die Trauer zu bewältigen. Ihr gemeinsamer Alltag und die Nähe zueinander geben ihnen dabei den nötigen Halt.

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Imago Rebecca Gayheart, September 2025

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Getty Images Eric Dane bei der Premiere von HBOs "Euphoria" im Cinerama Dome in Hollywood, 4. Juni 2019

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Getty Images Georgia Geraldine Dane, Rebecca Gayheart und Billie Beatrice Dane bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater Complex in Los Angeles